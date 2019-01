Ça se confirme, les jeunes frappent à la porte

Ils étaient dix au troisième tour. Du jamais vu depuis plus de dix ans. Il fallait remonter à Roland-Garros 2008 pour trouver trace d'un Grand Chelem avec autant de joueurs de moins de 23 ans si loin dans le tournoi. L'écrémage de vendredi et samedi a réduit de moitié le contingent, mais avec cinq membres de la "NextGen" en huitièmes de finale, cap traditionnel de la seconde semaine, l'émergence de la nouvelle génération tend à se confirmer.

Pour certains, ce sera une grande première. Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe et Daniil Medvedev vont découvrir les huitièmes d'un Majeur à Melbourne. Borna Coric, lui, prend doucement de bonnes habitudes puisqu'il avait ouvert son compteur deuxième semaine lors du dernier US Open. Pour Alexander Zverev, ce sera la troisième fois, après Wimbledon 2017 et Roland-Garros 2018.

Coric, Tsitsipas et Medvedev à leur place

Globalement, ils ont simplement tenu leur rang. En dehors de Frances Tiafoe, qui n'était pas tête de série et a dû faire le ménage en signant une des grosses performances de ce début de quinzaine australe contre Kevin Anderson, le reste de la bande, de par son classement, était attendu en huitièmes. Solide Top 5 depuis maintenant près de deux ans, Zverev, chef de file officieux, doit même viser plus haut. Mais pour Coric, Tsitsipas et Medvedev, c'était leur premier Majeur avec un statut parmi les seize premières têtes de série. Ils n'ont pas failli. Dans le lot, seul Karen Khachanov a disparu en cours de route.

Ils frappent donc à la porte. Enfin, diront certains. Ce premier Majeur de l'année 2019 confirme en tout cas le sillon tracée ces derniers mois. La saison 2018 avait vu certains jeunes bondir de façon très sensible dans la hiérarchie, à l'image de Medvedev (passé de la 65e à la 16e place entre fin 2017 et fin 2018), Tsitsipas (de la 91e à la 15e) ou Coric (de 48 à 12). Mais cette ascension s'était effectuée sans résultat vraiment significatif en Grand Chelem. Mais s'ils y frappent, peuvent-ils enfoncer ladite porte ? Peut-être pas dès maintenant.

Les trois "NextGen" qui ont dû se coltiner les trois légendes vivantes du circuit au troisième tour n'ont pas réussi à les chahuter. Certes, Denis Shapovalov a pris un set à Novak Djokovic, mais le numéro un mondial n'a jamais été en danger. Quant à Taylor Fritz et Alex De Minaur, ils ont été fessés par Roger Federer et Rafael Nadal. Face à ces géants-là, le compte n'y est pas encore et il s'en faut même de beaucoup.

Djokovic et Federer, toujours trop haut ?

Le Djoker et Rodgeur vont à nouveau croiser deux jeunes en huitièmes. Un cran au-dessus des victimes précédentes du Serbe et du Suisse, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas sont-ils prêts à déboulonner les statues ? Ce serait un vrai début de révolution. C'est peut-être (sans doute?) trop leur en demander. A minima, ils doivent afficher leur capacité à offrir une véritable opposition dans ce contexte relevé. C'est le degré d'exigence qu'ils doivent s'imposer à eux-mêmes désormais.

Si l'Ukrainien et le Russe auront besoin d'un gigantesque exploit pour continuer d'avancer dans ce tournoi, le coup apparait plus jouable pour les autres survivants. Alexander Zverev peut s'attendre à un gros choc face à un Milos Raonic enfin libéré de ses soucis physiques et de retour à un très bon niveau. Mais le vainqueur du Masters a les moyens de passer. Idem pour Borna Coric face à Lucas Pouille. Même Grigor Dimitrov n'est pas forcément un obstacle insurmontable pour Frances Tiafoe. Pas sûr donc que le vent de jeunesse cesse totalement de souffler sur Melbourne ces deux prochains jours.