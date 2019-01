Dates, horaires, programme : suivez l’Open d’Australie en direct vidéo sur Eurosport

Comment suivre en direct vidéo l'Open d'Australie ?

L'Open d'Australie est le premier Grand Chelem de la saison. Il se déroulera du 14 janvier au 27 janvier 2019, et il sera bien évidemment à suivre en intégralité et en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player. Pour vous abonner, cliquez ICI.

Eurosport 1 sera dédié aux stars internationales du circuit

Eurosport 2 France diffusera les matches des joueurs français.

Quelles émissions accompagneront l'Australian ?

Henri Leconte vous fera découvrir son Open d'Australie dans "My Melbourne"

La nouvelle émission "Tie Break" vous tiendra compagnie entre les matches

"Eurosport Tennis Club" sera à suivre tous les jours sur Eurosport 1 après les matches de la journée

Qui sont les favoris ?

A l’occasion de cette 107ème édition, Roger Federer en grande forme après l’obtention de la Hopman Cup, parviendra-t-il à faire la passe de trois après avoir gagné à Melbourne en 2017 et 2018 ? Novak Djokovic, redevenu n°1 mondial, pourra-t-il conquérir un 7e sacre pour dépasser de nouveau le Suisse ?

Rafael Nadal et Alexander Zverev sauront-ils jouer les trouble-fêtes ? Avec Dominic Thiem, Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, la NextGen prendra-t-elle enfin le pouvoir ? Et qui pour succéder à Caroline Wozniacki chez les dames ? Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Elina Svitolina ou Karolina Pliskova ?

Le guide TV

Du 14 au 23 janvier : Du 1er tour aux quarts de finale inclus, Eurosport retransmettra l'intégralité des rencontres dès 1h du matin. Rendez-vous donc sur Eurosport 1 , Eurosport 2 , Eurosport 360 et Eurosport Player à partir de 1h.

: Du 1er tour aux quarts de finale inclus, retransmettra l'intégralité des rencontres dès 1h du matin. Rendez-vous donc sur , , et à partir de 1h. Le 24 janvier : Les demi-finales dames et la première demie-finale hommes ne débuteront pas avant 4h du matin. Les deux demi-finales dames se dérouleront l'une après l'autre pas avant 4h du matin. La première demi-finale homme débutera, elle, en "Night Session", pas avant 9h30 en France. Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport , Eurosport Player .

: Les demi-finales dames et la première demie-finale hommes ne débuteront pas avant 4h du matin. Les deux demi-finales dames se dérouleront l'une après l'autre pas avant 4h du matin. La première demi-finale homme débutera, elle, en "Night Session", pas avant 9h30 en France. Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur , . Le 25 janvier : La deuxième demie-finale hommes débutera à partir de 9h30. Elles sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport , Eurosport Player .

: La deuxième demie-finale hommes débutera à partir de 9h30. Elles sera à suivre en direct et en intégralité sur , . Le 26 janvier : La finale dames débutera à partir de 9h30. Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1 , Eurosport Player .

: La finale dames débutera à partir de 9h30. Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur , . Le 27 janvier : La finale hommes débutera à partir de 9h30. Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport Player.

Regardez cet événement sur Eurosport Player