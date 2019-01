La NextGen déboule en force à Melbourne mais jusqu’où peut-elle aller ?

On n’avait plus vu ça depuis Roland-Garros 2008. À l’époque, les jeunes pousses du circuit s’appelaient Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray ou encore Gaël Monfils. Ces quatre-là accompagnés de six autres larrons de moins de 23 ans avaient réussi à se hisser au 3e tour à la Porte d’Auteuil. Une stat anodine ? Pas tant que cela. Car il a fallu attendre plus de dix ans pour revoir, enfin, dix jeunots passer le deuxième tour.

C’est donc à Melbourne que la Next Gen a décidé de passer la vitesse supérieure. Sans doute lassée des succès des vieux monstres sacrés du circuit, ils ont décidé de prendre le pouvoir. Mais pour y arriver, ils devront relever des défis à la hauteur de leur talent : immenses. Typologie des dix derniers membres de la nouvelle génération encore en course dans cet Open d’Australie.

Le meilleur d’entre eux

Alexander Zverev

Pays : Allemagne

Date de naissance : 20/04/1997

Classement ATP : 4e

Meilleur résultat en Grand Chelem : ¼ de finale

Il est censé être le futur du tennis mondial mais Alexander Zverev se conjugue déjà au présent. C’est lui le plus en avance sur tous ses autres copains de la Next Gen. D’ailleurs, lui n’était pas à Milan mais bel et bien à Londres en fin d’année dernière pour aller soulever le Masters au nez et à la barbe de Federer et Djokovic. 10 titres, 19 victoires face au Top 10 : l’Allemand est bel et bien un cador. Reste encore cette limite en Grand Chelem où il n’a jamais réussi à accrocher le dernier carré. À la limite de la rupture face à Jérémy Chardy, il défiera la surprise Alex Bolt pour une place en deuxième semaine. Largement à sa portée. C’est plus tard qu’on l’attend au tournant.

Vidéo - Zverev a eu le dernier mot mais Chardy a fait mieux que se défendre 02:56

Ils sont face aux légendes

Alex De Minaur

Pays : Australie

Date de naissance : 17/02/1999

Classement ATP : 29e

Meilleur résultat en Grand Chelem : 3e tour

Longtemps, le tennis a cru tenir sa relève en Tomic, Kyrgios, voire Kokkinakis. Pour des raisons diverses, les trois ont déçu ou peine à s'installer au très haut niveau. Heureusement, il y a Alex De Minaur. "Mini Hewitt" s'était révélé l'an passé et il semble prêt à franchir un nouveau cap en 2019. Vainqueur à Sydney du premier tournoi de sa carrière, il reste sur sept victoires consécutives. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs lui le "numéro un mondial" à la Race. Maintenant, après une frayeur contre Laaksonen au tour précédent, il s'attaque à un morceau de légende avec Rafael Nadal. Un vrai bon test pour mesurer s'il a grandi depuis Wimbledon, où Nadal l'avait étrillé, déjà en 16es de finale.

Vidéo - De Minaur s'en sort en 5 sets contre Laaksonen 01:06

Denis Shapovalov

Pays : Canadien

Date de naissance : 15/04/1999

Classement ATP : 27

Meilleur résultat en Grand Chelem : 8es

Son premier coup d'éclat commence à dater un peu. Rappelez-vous, c'était au Masters de Montréal en 2017. Il avait alors sorti Rafael Nadal avant d'échouer en demi-finale. Depuis, Shapo a atteint les 8es d'un Grand Chelem (US Open 2017) et a rejoué les demi-finales d'un Masters à Madrid la saison passée. Le gaucher doté d'un joli revers à une main n'a pour le moment pas perdu le moindre set à Melbourne cette année, en se débarrassant de Pablo Andujar et Taro Daniel. Deux adversaires qui n'ont cependant rien à voir avec le prochain. Face à Novak Djokovic, qu'il n'a encore jamais croisé, le natif de Tel Aviv se retrouve face à un sacré défi. Mais il a déjà réalisé quelques exploits. Alors pourquoi pas…

Vidéo - Shapovalov n'a rien laissé : son succès contre Daniel en vidéo 02:36

Taylor Fritz

Pays : Etats-Unis

Date de naissance : 28/10/1997

Classement ATP : 50e

Meilleur résultat en Grand Chelem : 3e tour

Pour être honnête, on pensait le voir sur le devant de la scène bien plus tôt qu’en 2019. Car en 2016, alors âgé de 18 ans, il accède à la finale à Memphis, devenant le plus jeune Américain depuis Michael Chang en 1989 à disputer un match pour un sacre. Raté. Depuis, le prodige californien a soufflé le chaud et le froid sur le circuit. Mais sa fin de saison 2018, entre un 3e tour à Flushing et un quart à Bâle, a laissé apparaître une continuité nouvelle. Au 3e tour ce vendredi, c’est de toute façon le maître Federer qui se présente face à lui. À ce jour, l’Américain ne compte que deux victoires sur des Tops 10, Marin Cilic et John Isner. Pas le même calibre que le double tenant du titre à Melbourne.

Vidéo - En sauvant 12 balles de break, Fritz a frustré Monfils : les temps forts de sa victoire 02:59

On les attend en deuxième semaine

Daniil Medvedev

Pays : Russe

Date de naissance : 11/02/1996

Classement ATP : 19

Meilleur résultat en Grand Chelem : 3e tour

A presque 23 ans, il est le plus "ancien" du lot. L'élève est doué et apprend vite. Son année 2018 l'a illustré grâce notamment à ses trois titres remportés (Sydney, Winston-Salem, mais surtout l’ATP 500 de Tokyo). Mais en 2019, il doit passer un cap en Grand Chelem où il n'a toujours pas dépassé le 3e tour. Après ses deux victoires sans trembler et sans perdre le moindre set face à Lloyd Harris et Ryan Harrison, le Moscovite va s'y essayer face à David Goffin ! Un défi à la hauteur de son talent.

Stefanos Tsitsipas

Pays : Grec

Date de naissance : 12/08/1998

Classement ATP : 15

Meilleur résultat en Grand Chelem : 8es

A tout juste 20 ans, il a déjà vu que rien ne lui était impossible. Des victoires sur des Top 10, une finale en Masters 1000 à Toronto, son premier titre à Stockholm avant d'enchaîner avec la Next Gen : Stefanos Tsitsipas a démontré en 2018 qu'il n'était plus qu'un simple crack. En 2019, le phénomène grec, déjà 15e mondial s'il vous plaît, doit enchaîner. Progresser une nouvelle fois pour répondre encore et toujours aux attentes. Et cela dès cet Open d'Australie, où il a débloqué son compteur à Melbourne. Mais attention : il a lâché un set lors de ses deux premières sorties pour écarter Matteo Berrettini et Viktor Troicki, et ce 3e tour face à Nikoloz Basilashvili, certes hors NextGen à 26 ans mais en pleine progression lui aussi, s’annonce complexe.

Vidéo - Tsitsipas a cédé un set en route face à Troicki 02:51

Borna Coric

Pays : Croatie

Date de naissance : 21/05/1996

Classement ATP : 12e

Meilleur résultat en Grand Chelem : 8e de finale

Lors du dernier US Open, Borna Coric avait atteint pour la première fois la deuxième semaine d'un Majeur. Pour le Croate, cela doit désormais devenir une routine. Installé aux portes du Top 10, il a beaucoup gagné en assurance ces derniers mois. Pas le joueur le plus flashy de la NextGen, mais certainement un des plus complets. Il n'a pas encore perdu un set dans ce tournoi et s'est montré très solide contre Fucsovics, pour son premier test. Le voir céder face à Krajinovic serait une grosse déception. Dominic Thiem éliminé, il est le favori dans cette zone pour aller en quarts de finale. A lui d'assumer.

Vidéo - Puissant et précis, Coric a écoeuré Fucsovics 02:41

Karen Khachanov

Pays : Russie

Date de naissance : 21/05/1996

Classement ATP : 11e

Meilleur résultat en Grand Chelem : 8e de finale

Avec Zverev, Karen Khachanov est le seul membre de la NextGen a avoir remporté un Masters 1000. Lui aussi est désormais attendu à l'étage supérieur, en Grand Chelem. Le Russe y présente un bilan honorable, avec trois huitièmes de finale. A chaque fois, il a été stoppé par un joueur majeur (Murray, Zverev et Djokovic). Jusqu'où ira-t-il à Melbourne ? Sur ce qu'il a montré fin 2018, il peut être un client. Au prochain tour, il fera face au marathonien de ce début d'Open d'Australie, Roberto Bautista Agut. Le genre de matches qu'il doit désormais gagner s'il veut franchir un cap. S'il passe, il pourrait retrouver le finaliste 2018, Marin Cilic.

Vidéo - 16 aces, 49 coups gagnants, Khachanov a torpillé Nishioka 02:51

Il a une carte à jouer

Frances Tiafoe

Pays : Etats-Unis

Date de naissance : 20/01/1998

Classement ATP : 39e

Meilleur résultat en Grand Chelem : 3e tour

Il continue de grandir, sans faire trop de bruit. Promis à un avenir radieux depuis ses débuts sur le circuit à 16 ans en… 2014 (déjà), Frances Tiafoe espère prendre une autre dimension en cette année 2019. Vainqueur de son premier titre sur le circuit l’an passé à Delray Beach (ATP 250), il égale d’ores et déjà sa meilleure performance en Grand Chelem en accédant au 3e tour. Sa victoire surprise face à Kevin Anderson au 2e tour peut servir de déclic pour ce grand cogneur. Face à Andreas Seppi, il a une réelle carte à jouer pour passer en deuxième semaine. Après avoir fait tomber un des gros outsiders du tournoi, il serait dommage de s’arrêter là...

Vidéo - Précision et combativité : Tiafoe a trouvé les clés face à Anderson 03:00

Le petit nouveau

Alexei Popyrin

Pays : Australie

Date de naissance : 5/08/1999

Classement ATP : 149

Meilleur résultat en Grand Chelem : 1er tour

Avant l'Open d'Australie, pas grand monde le voyait au troisième tour. Car ce n'est clairement pas le plus attendu de cette nouvelle génération. Mais Alexei Popyrin profite à merveille de sa wild-card. Eliminé d'entrée il y a an pile, l'Australien de 19 ans a gagné cette semaine son premier match dans un Grand Chelem. Mieux, il n'a toujours pas laissé le moindre set en route à Melbourne. Misha Zverev a subi sa loi au premier tour. Et au deuxième, Popyrin a profité de l'abandon de Dominic Thiem. Mais face au 8e mondial, le jeune Aussie menait 7-5, 6-4, 2-0. Membre de l'Académie Mouratoglou, Popyrin, qui a remporté le Challenger de Jinan en août dernier et n'avait gagné qu'un seul petit match sur le circuit avant cette quinzaine, refait parler de lui de belle manière après son titre chez les Juniors à Roland-Garros en 2017. Lucas Pouille espère cependant stopper la belle aventure du local.

