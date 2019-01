Lucas Pouille au pied de la montagne Djokovic

Le contexte

L'évidence et la divine surprise. L'un était aussi attendu que l'autre ne l'était pas. Novak Djokovic reprend cette année ses bonnes habitudes à Melbourne, après deux années compliquées, entre ras-le-bol et coude en feu. Redevenu numéro un mondial, Nole est logiquement au rendez-vous du dernier carré, même si sa marche en avant n'a pas toujours été irrésistible au cours de cette quinzaine. Denis Shapovalov au 3e tour et, surtout, Daniil Medvedev en huitièmes ont montré en lui prenant chacun un set qu'il était possible de secouer le cocotier serbe.

Malgré tout, Djokovic n'a jamais été vraiment en danger sur la route du dernier carré. Il a toujours conservé une marge relativement confortable. Et l'abandon de Kei Nishikori, totalement cuit à l'heure de défier le patron en quarts de finale, va lui permettre d'aborder la dernière ligne droite avec un état de fraicheur appréciable. Il a passé à peine plus de dix heures sur les courts pour l'instant. Soit quatre heures et demie de moins que Lucas Pouille. L'équivalent d'un gros match en cinq sets...

Le Français a déjoué tous les pronostics pour décrocher sa première demi-finale majeure. Arrivé à Melbourne sans repères ni ambition spécifique, il est monté en puissance au fil des tours et s'est montré convaincant en huitième puis en quart contre Borna Coric et Milos Raonic. Libéré de ses démons des mois passés et à nouveau en pleine confiance, il joue avec un relâchement qu'on ne lui connaissait plus. il s'attaque maintenant à un morceau d'une envergure bien plus importante, mais il aurait signé des deux mains il y a dix jours pour en être là aujourd'hui.

Face-à-face

De façon assez étonnante, il s'agit de la toute première confrontation entre Novak Djokovic et Lucas Pouille. Nole est un des rares top joueurs que le Nordiste n'avait pas encore croisé. "C'est marrant de se dire qu'on va s'affronter pour la première fois, alors qu'on s'est entraînés de très nombreuses fois ensemble", a relevé le numéro un mondial mercredi.

Leur parcours

Novak Djokovic

1er tour : bat Krueger 6-3, 6-2, 6-2

2e tour : bat Tsonga 6-3, 7-5, 6-4

3e tour : bat Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 6-0

8e de finale : bat Medvedev 6-4, 6-7, 6-2, 6-3

Quart de finale : bat Nishikori 6-1, 4-1 abandon

Lucas Pouille

1er tour : bat Kukushkin 6-1, 7-5, 6-4

2e tour : bat Marterer 7-6, 7-6, 5-7, 6-4

3e tour : bat Popyrin 7-6, 6-3, 6-7, 4-6, 6-3

8e de finale : bat Coric 6-7, 6-4, 7-5, 7-6

Quart de finale : bat Raonic 7-6, 6-3, 6-7, 6-4

3 stats à avoir en tête

3. Le nombre de victoires françaises en Grand Chelem chez les hommes face à des numéro un mondiaux. Il y a d'abord eu Christophe Roger-Vasselin à Roland-Garros en 1983 face à Jimmy Connors, puis Cédric Pioline à l'US Open en 1993 contre Jim Courier et, enfin, Arnaud Clément, toujours à Flushing, en 2000 contre Andre Agassi. Trois Américains. Jo-Wilfried Tsonga n'était pas passé loin à Roland-Garros en 2012 face à... Novak Djokovic, mais le Manceau n'avait pu convertir plusieurs balles de match.

8. Si l'on met de côté le non-match face à Kei Nishikori, Novak Djokovic a concédé au moins un break par match du 1er tour aux huitièmes de finale. Il avait cédé une fois son service lors de son entame de tournoi contre Krueger, puis deux fois face à Tsonga et Medvedev et même trois contre Denis Shapovalov. Lucas Pouille peut donc, peut-être, espérer bénéficier de quelques ouvertures.

27. Celle-ci est toujours aussi douloureuse à rappeler pour le tennis français... Depuis son élimination en quarts de finale de l'Open d'Australie face à Jo-Wilfried Tsonga en 2010, Djokovic n'a plus été battu par un Tricolore en Grand Chelem. Face aux Bleus, il reste sur 27 victoires, la dernière ne datant que de quelques jours, face à Tsonga. Et sur ces 27 matches, il n'a concédé que sept petites manches.

Ils ont dit

Novak Djokovic

" Ce que fait Lucas pendant ce tournoi est fantastique. Il a battu d'excellents joueurs, Milos, Borna... Ses résultats ont été un peu irréguliers ces deux dernières saisons mais avec sa qualité de tennis, il a sa place dans le top 15, peut-être même dans le top 10. Il a le potentiel, sans aucun doute. "

Lucas Pouille

" Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Même si les meilleurs restent au-dessus, même si Novak, Rafa et Roger dominent toujours le tennis, mais de plus en plus de joueurs émergent. C'est très bien pour le tennis. Moi, je vais essayer d'être un de ceux-là. "

Notre avis

Après la démonstration de Rafael Nadal contre Stefanos Tsitsipas, vous ne trouverez pas grand monde à Melbourne, en dehors de quelques irréductibles gaulois, pour envisager autre chose qu'un sommet finale entre le Majorquin et Novak Djokovic. C'est plus que compréhensible. Un monde sépare le champion serbe de Lucas Pouille, qui est le Chung ou le Edmund de cette édition 2019. On a beau retourner le problème dans tous les sens, la montagne parait infranchissable pour le protégé d'Amélie Mauresmo.

La première chose à observer sera la manière dont Pouille parvient à gérer cette toute première demi-finale de Grand Chelem. S'il est inhibé, la tâche, déjà bien complexe, deviendra insurmontable. S'il parvient en revanche à jouer aussi libéré que lors de ses précédents matches, il a des atouts à faire valoir. Mais tactiquement, il ne devra pas se tromper et éviter le combat physique. Certes, c'est comme cela que Medvedev a pu bousculer Nole, mais à quel prix ? Le Russe n'a pas tenu la distance.

Lucas Pouille devra se dégager de la diagonale des revers où Djokovic se fera un malin plaisir à l'enfermer. Autre préconisation : passer un haut pourcentage de premières balles. S'il coche toutes ses cases, alors il pourrait y avoir match. Le futur numéro un français va devoir se transcender sans jamais perdre sa lucidité. Vu le contexte et l'enjeu, une victoire vendredi dépasserait encore celle acquise face à Rafael Nadal en huitièmes de finale de l'US Open en 2016.