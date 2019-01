Pouille garde le cap

Le convalescent ne se porte pas trop mal aux Antipodes. Après des mois de doutes, dépourvus du moindre résultat significatif, Lucas Pouille semble retrouver quelques couleurs en Australie. Rien de phénoménal pour l'heure, mais dans sa politique des petits pas, le nouveau protégé d'Amélie Mauresmo regagne tout doucement de la confiance. Jeudi, il s'est hissé en 16es de finale à Melbourne, en prenant le dessus sur Maximilian Marterer (7-6, 7-6, 5-7, 6-4). Et il peut désormais lorgner la deuxième semaine.

Le Nordiste a livré un match sérieux, se montrant suffisamment solide dans sa tête dans les moments clés. Il le fallait, notamment dans les deux premiers sets, achevés au jeu décisif et remportés à chaque fois 10 points à 8 par l'ancien N°10 mondial. Deux manches dépourvues de break, éprouvantes pour les nerfs : Pouille a sauvé une balle de set dans le premier jeu décisif, deux dans le second. Il pensait alors avoir fait le plus dur, mais Marterer n'a pas lâché le morceau et il a suffi d'un mauvais jeu de service à 5-5 (deux doubles fautes) pour offrir sur un plateau le troisième acte au jeune Allemand.

" Je recommence à faire des choses que je n'arrivais plus à faire depuis longtemps "

Heureusement, Lucas Pouille s'est vite remis dans le bon sens. "J'ai très bien entamé le 4e set, a-t-il estimé sur Eurosport après la rencontre. J'ai eu trois balles de break tout de suite, puis j'ai finalement réussi à le breaker." La première (et dernière) fois que Marterer perdait son service dans ce match, lui aussi sur deux doubles fautes. Cela allait suffire au bonheur du Français, impeccable derrière sur sa mise en jeu pour tenir jusqu'au bout.

"C'était un bon test aujourd'hui, juge-t-il, face à un joueur qui sert extrêmement bien (21 aces, NDLR), qui varie énormément. Et sur un petit court comme le 13;, qui est très rapide, ça a donné un match très serré. Mais je suis content, je recommence à faire des choses que je n'arrivais plus à faire depuis longtemps." L'abandon de Dominic Thiem lui ouvre en prime son tableau. Il sera opposé au jeune Australien Alexei Popyrin pour une place en huitièmes de finale.

Popyrin a du talent, il sera survolté devant son public, mais à 19 ans, il est totalement inexpérimenté à ce niveau. Certains vont devoir se coltiner Nadal ou Federer. Affronter Popyrin n'est donc pas une mauvaise nouvelle à ce stade du tournoi. C'est ce qui s'appelle avoir un bon coup à jouer. A lui de ne pas manquer l'occasion. Car retrouver le parfum d'une deuxième semaine en Grand Chelem ferait le plus grand bien à un Lucas Pouille toujours en reconstruction.