Nadal s'incline contre Kyrgios mais se rassure physiquement à une semaine de l'Open d'Australie

Que les fans de Rafael Nadal se rassurent, le Taureau de Manacor va bien. En tous cas, il va mieux. Cinq jours après son forfait au tournoi ATP de Brisbane, où il devait officiellement lancer sa saison, l'Espagnol a repris le chemin des courts lors du tournoi exhibition "Fast 4 Tennis" à Sydney, lundi. Victime d'une petite tension à la cuisse gauche la semaine dernière, le Majorquin s'était mis au frais pendant toute la semaine afin de ne pas hypothéquer ses chances d'être présent à Melbourne. Et surtout d'y être à 100%.

" Je suis heureux d'être de retour sur le court et de me sentir bien physiquement "

Battu en simple par Nick Kyrgios, dans un match au format raccourci (4-0, 3-4, 5-3), avant de remporter le double aux côtés de Milos Raonic face à Kyrgio-Millman (4-1, 1-4, 5-4), le n°2 mondial a visiblement récupéré de ses problèmes physiques. Lundi, il a mangé du court de tennis et tout s'est bien passé. S'il a perdu son duel face à l'imprévisible 51e mondial, l'Espagnol s'est montré satisfait de ses sensations raquette en main.

"J'ai besoin d'un peu plus de rythme. Mais je pense que cela a été un bon retour à la compétition pour moi", a-t-il précisé lors de l'interview d'après-match de son simple. "J'ai vraiment apprécié ce moment, de jouer ici. Je suis heureux d'être de retour sur le court et de me sentir bien physiquement." Même discours, même mots lors de son passage derrière le micro après le double. Il a quand même rendu hommage à Milos Raonic, un partenaire de double qui lui a rendu "les choses plus faciles."