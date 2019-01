Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert qualifiés pour la finale en double

C'est le seul qu'ils n'ont pas encore gagné. Dans leur palmarès XXL en double, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert n'ont jamais réussi à accrocher le titre à Melbourne malgré une finale en 2015. Quatre ans plus tard, ils ont une chance de corriger tout ça. Dimanche, la paire française sera en lice pour remporter le titre en double après leur victoire en demi-finale face à la paire américaine constituée de Sam Querrey et Ryan Harrison (6-4, 6-2). Une victoire nette et précise, sans l'ombre d'un doute. Dimanche, c'est le duo composé du Finlandais Henri Kontinen et de l’Australien John Peers qui sera sur leur route.

En une heure et dix minutes de jeu, les Bleus ont plié l'affaire sur la Margaret Court Arena. Après les frères Bryan en quarts, ce sont donc d'autres Américains qui ont subi la foudre des Tricolores, particulièrement inspirés en seconde manche, concluant le match avec cinq jeux consécutifs. Après l'US Open en 2015, Wimbledon en 2016 et Roland-Garros en 2018, il ne leur reste plus qu'un match pour entrer dans l'histoire et réussir la performance de gagner les quatres Grands Chelems différents. Le genre de challenge qui motive.