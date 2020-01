Open d'Australie

Il n'y avait pas grand monde pour s'inquiéter pour Novak Djokovic après la perte d'un set au premier tour face à Jan-Lennard Struff mais chacun attendait que le numéro 2 mondial fasse un deuxième tour parfait ce mercredi face au pauvre Tatsuma Ito, 146e à l'ATP. Djokovic l'a fait en ne laissant aucune chance à son adversaire malgré un léger flottement en début de deuxième set. Trois manches (6-1, 6-4, 6-2) pour "Nole" qui sera opposé à un nouveau Nippon au troisième tour, à savoir Yoshihito Nishioka, 71e joueur mondial.

Vidéo - Djokovic sans pitié : le résumé de sa victoire face à Ito 02:35

Le septuple vainqueur des Internationaux d'Australie n'a passé que 95 minutes sur le court et a complètement étouffé l'invité Japonais, qui n'a même pas eu le droit à une petite balle de break sur la mise en jeu du Serbe. Ce dernier s'en est offert 9 et en a converti plus de la moitié (5). Ito a d'ailleurs veçu un enfer à la relance puisqu'il n'a marqué que 9 points sur le service de Djokovic. Magnamime, le tenant du titre a laissé planer un semblant de "suspense" dans la deuxième manche qu'il a accrochée à son tableau de chasse en dix jeux disputés. Voilà pour le "frisson".

"Mon service m'a beaucoup aidé", a-t-il reconnu à la fin du match. Il a en effet réussi 16 aces et, avant de retrouver Yoshihito Nishioka (71e mondial), s'est exclamé, goguenard : "Je joue tous les Japonais du tableau !". Si ça se passe aussi bien que face à Ito, il ne s'en plaindra pas.