Open d'Australie - Frances Tiafoe élimine Grigor Dimitrov en 1/8e de finale le jour de son anniversa

Joyeux anniversaire France Tiafoe. Le jour de ses 21 ans, l'Américain a réalisé une performance de premier choix en dominant Grigor Dimitrov en huitième de finale, dimanche, à Melbourne. Logique sur le fond et la forme, ce succès en quatre manches (7-5, 7-6(6), 6-7(1), 7-5) a offert au joueur du Maryland sa première qualification en quarts de finale d(un tournoi du Grand Chelem. Il tentera de décrocher une place dans le dernier carré face au vainqueur du duel entre Rafael Nadal et Tomas Berdych mardi prochain.

Avant l'édition 2019 de l'Open d'Australie, son meilleur résultat en Grand Chelem était un troisième tour, atteint à Wimbledon l'année dernière. Le jeune Américain s'était déjà illustré en début de semaine en éliminant le Sud-Africain Kevin Anderson, N.6 mondial et double finaliste en Grand Chelem (US Open 2017 et Wimbledon 2018), dès le deuxième tour.

Plus d'information à suivre....