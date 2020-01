Quatre matches, aucun set concédé, des succès convaincants sur Verdasco et surtout Rublev – invaincu en 2020 avant leur confrontation -, Alexander Zverev ne nous avait pas habitué à ça en Grand Chelem. On le connaissait plus tendu, moins serein, moins enclin à jouer son meilleur tennis. L'Open d'Australie est à marquer d'une pierre blanche de ce côté-là mais pour confirmer il faudra passer l'obstacle Stan Wawrinka, mercredi en quart de finale. Sans quoi, il restera un goût d'inachevé et la même rengaine : Zverev gère mal la pression spéciale des Majeurs.

"Le premier match (face à Cecchinato, ndlr) n'était pas génial mais j'ai gagné, pareil pour le second contre Gerasimov). Puis ça a commencé à être mieux", a détaillé Zverev jusqu'ici très content de son Open d'Australie qu'il voit comme "un processus". "Ça été une très bonne semaine jusqu'ici pour moi. Comme je l'ai dit, c'est étape par étape. Ça s'améliore, apprécie l'Allemand, tête de série numéro 7 à Melbourne. Ce qui compte, c'est de passer des heures sur le court, de s'y sentir bien puis de gagner des matches. J'espère que chaque match sera meilleur que le précédent."

Vidéo - Zverev - Rublev : Le résumé 02:44

La NextGen a aidé l'un des siens

Force est de constater que le jeu de Zverev est en place. Les matches face à Verdasco puis Rublev ressemblaient à des pièges dans lesquels il aurait pu tomber mais cette année, il les a évités. Et plutôt brillamment. Comment l'expliquer ? Une partie de la réponse se trouve peut-être du côté des autres membres de la "NextGen" et de leur réussite ces derniers mois.

"La saison dernière je suis arrivé à Melbourne après avoir gagné le Masters en battant peut-être les deux meilleurs joueurs de l'histoire en demie (Federer) et en finale (Djokovic), remet-il. J'étais un peu seul parmi la 'NextGen'. Maintenant, vous avez Tsitsipas, Medvedev, Shapovalov… Il y a plus de jeunes qui jouent bien et l'attention se porte un peu plus sur eux. C'est un sentiment agréable pour moi." C'est vrai qu'il était difficile pour un membre du top 10 de connaître première partie d'Open d'Australie plus "anonyme" que celle de Zverev. Qui a donc pu avancer tranquillement.

Alexander Zverev - Australian Open 2020Getty Images

Lui et les dinosaures ?

D'ailleurs, l'Allemand croit très fort en l'émulation au sein de cette génération appelée à déboulonner le Big 3. "Je pense que dès que l'un de nous gagne, c'est plus simple pour les autres, pose Zverev. Quand j'ai gagné un Masters 1000, les autres sont sortis de leur boîte, Khachanov en a gagné un, Medvedev aussi. Daniil est allé en finale à l'US Open et nous allons voir ce que les autres peuvent faire."

Tout ce beau monde a pris la porte à Melbourne. Certains plutôt précocement d'ailleurs. Ce qui pousse à nouveau Alexander Zverev sur le devant de la scène. Il ne reste plus que lui et Dominic Thiem pour empêcher un dernier carré de "dinosaures" (Djokovic, Federer, Nadal, Wawrinka). Comment va-t-il réagir ? Peut-il enchaîner sans pression ou va-t-il être rattrapé par celle-ci ? "Je n'ai aucune raison de ne pas être confiant. J'ai joué contre des très bons joueurs cette semaine", assure-t-il. On attend de voir pour y croire. La force de l'habitude, sans doute.