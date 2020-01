Open d'Australie

Le vent semblait avoir tourné. Si on vous dit que Nick Kyrgios a mené deux sets à zéro face à Karen Khachanov, qu'il a laissé passer une balle de match dans le troisième, une autre dans le quatrième et qu'il a été poussé au super tie-break dans lequel il a été mené 8-7 avec un mini break de retard, son histoire vous laisse penser qu'il a finalement perdu. Il aurait pu mais il a été assez solide pour s'en sortir dans le match le plus long de sa carrière (4h26) et sera bien présent en huitième face à Rafael Nadal. "C'était l'un des matches les plus fous auxquels j'aie pris part", a jugé l'Australien avec beaucoup de lucidité.

"J'ai vraiment pensé que j'allais perdre"

Après le Federer - Millman de vendredi, le public australien a bien cru voir un autre des siens prendre la porte au bout d'un super tie-break. "Je pouvais sentir que chaque personne dans le public essayait de me porter pour aller au-delà de mes limites. C'est un sentiment génial", a reconnu un Kyrgios qui a effectivement dû faire preuve de beaucoup d'abnégation pour ne pas céder face à un Khachanov qui lui a mené la vie dure. Après Gilles Simon au 3e tour, c'est la deuxième fois que le 26e joueur mondial se fait peur en menant deux sets à zéro. Mais là où il avait permis à Simon de revenir dans le match en perdant le fil de son jeu, il a surtout subi le réveil et le sursaut d'orgueil du Russe ce samedi.

"On ne donne pas assez de crédit à Karen Khachanov, a d'ailleurs salué Kyrgios. Il avait joué quatre heures ou quelque chose comme ça dans son match précédent (4h34, ndlr). A la fin, le niveau était exceptionnel. La moindre des choses pour moi était de donner tout ce que j'avais." Tout donner mais surtout rester concentré. Mission accomplie, non sans mal. "Je perdais un peu le fil mentalement, ce n'était pas facile. J'ai vraiment pensé que j'allais perdre", a honnêtement reconnu Kyrgios après la rencontre.

Australian Day parfait

Et s'il avait perdu, Kyrgios sait qu'il aurait encore une fois été la cible des critiques. "J'ai eu une balle de match dans le troisième, une autre dans le quatrième puis j'ai été mené 8-7, rappelle-t-il. Je pensais à tout un tas de choses, aux médias si je perdais, ce genre de choses… C'était dingue." Mais l'Australien a tenu bon dans un super tie-break évidemment très énergivore d'un point de vue mental. "La manière dont il est allé le chercher, c'est exceptionnel, a apprécié notre consultant Arnaud Clément. Les 2-3 revers long de ligne qu'il lâche pour revenir, sur son service, des points qu'il ne doit absolument pas perdre, qui plus est, c'est fort."

De son côté, Nick Kyrgios, éliminé dès le 1er tour l'an dernier à Melbourne, n'hésite pas à évoquer "l'une des plus belles victoires de [sa] carrière." Le faire à la maison dans les circonstances tragiques que l'on connaît pour le pays, le jour de l'Australian Day, a dû ajouter de l'émotion à l'émotion pour un cocktail détonnant et une énorme satisfaction.