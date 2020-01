Paire au bout du suspense

S'il a eu besoin de cinq manches pour se qualifier, c'est avant tout parce que Benoît Paire a été relativement inefficace en première balle (52% en première balle). A l'inverse, il a été excellent sur balle de break adverse, sauvant 18 des 21 occasions obtenues par Cedrik-Marcel Stebe, 154e à l'ATP. Si le Français menait deux sets à un, il a plongé dans le tie break de la quatrième manche (7/2 en faveur de l'Allemand) s'obligeant à jouer une cinquième manche qui aurait pu être indécise. Elle ne l'a pas été tant Paire a été excellent (90% derrière sa première, 12 coups gagnants) pour s'imposer finalement en cinq manches (6-4, 3-6, 6-3, 6-7, 6-0).

Vidéo - Paire - Stebe : Le résumé 02:43

La belle série s'arrête pour Humbert

Titré pour la première fois de sa carrière à Auckland, Ugo Humbert voit son Open d'Australie stoppé dès le premier tour. Opposé à John Millman, le Français a peut-être payé ses efforts néo-zélandais et s'est incliné en quatre manches (7-6, 6-3, 1-6, 7-5) et 3h24 de jeu. Preuve qu'il a tout de même livré un beau combat. Dans la quatrième manche, il a fait jeu égal avec le 47e joueur mondial mais il a finalement craqué à 6-5 sur son engagement. Une petite déception pour le jeune tricolore.

Vidéo - Millman - Humbert : Le résumé 02:57

Moutet vite expédié par Cilic

Corentin Moutet avait fait naitre de gros espoirs avec sa finale à Doha il y a deux semaines, avec des victoires notamment sur Milos Raonic et Stan Wawrinka. Face à un Marin Cilic en difficulté depuis des mois, on se disait qu'il y avait peut-être un coup à jouer face au finaliste 2018. Mais le Croate, retombé à la 39e place mondiale, a sorti l'artillerie lourde mardi pour s'imposer en trois sets, 6-3, 6-2, 6-4. Le match, à sens unique, n'a duré qu'une heure et quarante-six minutes. Injouable sur son service, Cilic a étouffé d'entrée son jeune adversaire, trop généreux avec ses 33 fautes directes.

Vidéo - Cilic - Moutet : le résumé 02:56

Thiem trop fort pour Mannarino

Adrian Mannarino n'avait pas été gâté par le tirage au sort. Dominic Thiem, un des principaux outsiders de ce tournoi, constituait une marche bien trop haute pour le gaucher tricolore. Breaké à cinq reprises et en grande difficulté sur son service (il n'a remporté que 57% des points derrière sa première balle), Mannarino s'est logiquement incliné en trois sets (6-3, 7-5, 6-2) en 2h21. C'est la 7e fois en 11 participations que le Francilien cale dès le 1er tour en Australie.