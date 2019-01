Open d'Australie - Pouille bat Kukushkin et remporte le premier match de sa carrière à Melbourne

Lucas Pouille n'est plus maudit ! En cinq participations, le Français n'avait jamais franchi le 1er tour à l'Open d'Australie jusqu'à présent. Ce mardi, il a mis fin à cette malheureuse série en dominant le toujours dangereux Mikhail Kukushkin en trois sets (6-1, 7-5, 6-4) et 1h45 de jeu. Le Nordiste s'est montré solide et sûr de ses forces pour remporter son premier match de la saison. Une victoire importante mentalement pour Lucas Pouille, qualifié pour le deuxième tour à Melbourne.

Le début de match a été à sens unique, avec un tricolore très bien en jambes pour prendre le contrôle des échanges. En face, Mikhail Kukushkin a semblé connaitre un retard à l'allumage qui lui a coûté la première manche, au cours de laquelle il a été totalement absent (6-1). Mais il a rapidement changé de visage à la reprise pour proposer un tennis plus agressif. Tactique efficace qui lui a permis de prendre la mise en jeu de Lucas Pouille d'entée de deuxième set. Le Français a été surpris par le réveil adverse et a mis du temps avant de trouver la solution.

Première victoire à Melbourne

Mené 5-2, le Français n'a pas abdiqué et s'est rapproché de sa ligne pour ne pas subir. Avec 22 coups gagnants dans le deuxième acte, Pouille a tenté de bousculer Kukushkin pour recoller au score. Une prise de risque payante puisqu'il a inscrit cinq jeux de suite pour basculer à deux manches à rien. Soulagé, Lucas Pouille a ensuite géré pour conclure la partie en trois sets en breakant deux fois son adversaire du jour.

Un moment important pour le Nordiste, c'est la première victoire de sa carrière à l'Open d'Australie, à sa sixième participation. Longtemps maudit, Pouille à cette fois ci eu les nerfs solides pour se hisser au deuxième tour du Grand Chelem australien. La patte Amélie Mauresmo porte déjà ses fruits sur le jeu du Nordiste. Il attend Maximilian Marterer ou Gleb Sakharov au prochain tour.