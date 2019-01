Open d'Australie - Rafael Nadal passe facilement au 3e tour après sa victoire contre Matthew Ebden

Rafael Nadal confirme sa bonne forme. Le numéro 2 mondial a éliminé Matthew Ebden, 48e joueur mondial, en trois sets (6-3, 6-2, 6-2), ce mardi et poursuit son chemin au 3e tour. Sérieux et appliqué, l'Espagnol n'a pas été breaké une seule fois. Après une mise en route délicate au service, Nadal s'est montré plus précis pour réaliser le break et faire la course en tête. Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre la jeune pépite australienne, Alex de Minaur.

La tâche n'a pas été aussi facile qu'il n'y parait pour le numéro 2 mondial. "Rafa" a mis plusieurs jeux avant de se régler au service. Bousculé dans l'échange par un Matthew Ebden entreprenant, qui a pris la balle très tôt et bien varié les angles, Nadal a concédé trois balles de break dans le premier set avant de corriger le tir et de breaker sur sa deuxième occasion.

Nadal en mode diesel avant de lâcher les chevaux

Plus précis au service, Nadal a profité des prises de risques d'Ebden, qui a alterné coups gagnants et fautes directes, pour se détacher au score et garder la tête. L'Australien a bien réussi à effacer un break dans le troisième set, mais ce sursaut n'a pas suffi pour empêcher le Majorquin de boucler le match en moins de deux heures.

Nadal affrontera au prochain tour le jeune australien de 19 ans, Alex de Minaur, 29e mondial, tombeur d'Henri Laaksonen en cinq sets (6-4, 6-2, 6-7, 4-6, 6-3). Après avoir éliminé James Duckworth et Matthew Ebden, Nadal va affronter un troisième Australien de suite. Mais le protégé de Lleyton Hewitt sera un adversaire beaucoup plus coriace.

Aujourd'hui, le vainqueur 2009, est rentré un peu plus dans l'histoire du tournoi. Le Majorquin a enregistré sa 56e victoire à Melbourne, pour 12 défaites, et est devenu le troisième homme à avoir remporté le plus de matchs ici, à égalité avec Stefan Edberg (56), derrière Roger Federer (95) et Novak Djokovic (62).