Open d'Australie : Roger Federer est prêt pour Melbourne

A plus de 37 ans, Roger Federer, sur le point d'entamer sa 22e saison sur le circuit ATP, paraît toujours immortel. Certains verraient le moyen d'en profiter pour la transformer en tournée d'adieux avant de raccrocher les tennis. Pas Federer. Le Suisse, 3e joueur mondial, s'est dit "très excité et motivé" lors de sa première conférence de presse de la saison ce jeudi, en marge de la Hopman Cup de Perth, avant de débuter ce qu'il espère une nouvelle année "formidable à l'image des deux dernières". Et pourquoi pas auréolée de son 100e titre sur le circuit ?

L'Open d'Australie en ligne de mire

Formidable, elle le serait forcément en allant au bout du premier grand rendez-vous de la saison, l'Open d'Australie, qui se déroulera du 14 au 27 janvier prochain. Double tenant du titre – il avait battu Rafael Nadal en finale en 2017 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) avant de réaliser le doublé face à Marin Cilic (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) lors de la dernière édition – Roger Federer préfère pour l'instant seulement en rêver.

Vidéo - Le Top 10 des points de Maître Federer à Melbourne 02:36

"Je pense qu'à mon âge, les gens sont bien conscients que si j'arrive à faire quelque chose d'extraordinaire à Melbourne, cela serait incroyable", a-t-il rajouté à Perth. Mais malgré ses 20 titres du Grand Chelem au compteur, le natif de Bâle reste prudent. "Si je n'y arrive pas, cela serait finalement assez logique dans la mesure où il est difficile de produire un tennis de qualité chaque année. Il faut également avoir un peu de chance et un tableau favorable".

S'il n'a pas la chance de son côté, Roger Federer pourra se targuer d'avoir son physique. Alors qu'il fêtera ses 38 ans le 8 août prochain, l'ancien numéro 1 mondial affirme que son "corps tient toujours le choc" et qu'il est "heureux de la manière dont s'est déroulée l'intersaison". Il aura l'occasion de le montrer lors de son premier tournoi de préparation de la saison, qui débute ce samedi.

La Hopman Cup pour se donner de la confiance

Roger Federer débutera sa saison dès dimanche avec la 31e édition de la Hopman Cup, compétition mixte par équipes, où il débutera face au représentant de Grande-Bretagne, Cameron Norrie. Et là encore, il a un titre à défendre. "La Hopman Cup est l'endroit parfait pour où débuter ma saison" s'est-il enjoué à deux jours du début des festivités. Puis, le 1er janvier, accompagné de sa compatriote Belinda Bencic, il sera opposé lors du double mixte aux Etats-Unis de Frances Tiafoe et Serena Williams.

Ce match sera l'occasion d'une bataille inédite entre deux des plus grands champions de l'histoire du tennis : Federer et Williams cumulant à eux deux pas moins de 43 trophées en Grand Chelem. Un clin d'œil qui ne laisse pas le Suisse indifférent. "On va sûrement minimiser la chose, dire que ce n'est pas si important pour nous, que ce sera juste un match de plus, mais dans les faits ce n'est pas le cas dans la mesure où ce sera sûrement la première et la dernière fois où nous nous rencontrerons", a expliqué Federer. "C'est pourquoi j'espère que nous serons tous les deux au meilleur de notre forme le jour J", a ajouté le champion suisse.

Roger Federer, vainqueur de l'Open d'Australie 2018Getty Images

Objectif : 100e titre

Depuis son retour au début de la saison 2017 après une absence de 6 mois pour cause de blessure, Roger Federer a soulevé 11 trophées sur le circuit, dont 3 en Grand Chelem. Avec un total de 99 tournois remportés en simple, il est le deuxième tennisman le plus titré de l'histoire, juste derrière le mythique Jimmy Connors (109). Un chiffre qui trotte forcément dans la tête du Suisse, au crépuscule de sa carrière.

Car oui, Roger Federer pense déjà à l'après. Au retour d'une balade au milieu des flèches de calcaire du désert des Pinnacles du Parc national de Nambung, il a déclaré que "l'un de mes plus grands rêves d'après carrière est de prendre le temps pour parcourir l'Europe". Mais chaque chose en son temps. En attendant, Roger à un 100e titre à aller chercher.