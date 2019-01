Open d'Australie : Roger Federer qualifié pour le 3e tour après sa victoire face à Daniel Evans

La tâche n'a pas été facile pour Roger Federer ce mercredi à Melbourne. Programmé en session de jour, le Suisse a lutté pour se défaire du qualifié britannique Daniel Evans en trois sets (7-6(5), 7-6(3), 6-3). Le tenant du titre est passé à deux points de perdre la première manche avant d'accélérer au bon moment. En face, le Britannique a joué sa chance à fond mais s'est montré trop fébrile dans les moments importants du match. Roger Federer défiera Gaël Monfils ou Taylor Fritz au 3e tour.

Roger Federer n'avait jamais perdu avant le 3e tour à l'Open d'Australie, l'édition 2019 n'a pas dérogé à cette règle. Mais le tenant du titre n'a pas rigolé sur la Rod Laver Arena ce mercredi. Opposé au qualifié britannique Daniel Evans, Roger Federer a eu du mal à trouver la faille dans la première manche. Le Suisse n'a eu qu'une seule occasion de break, à 6-5, mais n'a pas su en profiter pour s'éviter un tie-break. Dans ce jeu décisif, Daniel Evans a mené 5-4 service à suivre mais Federer a bien serré le jeu pour s'en sortir.

16e succès de suite à Melbourne

Soulagé de basculer en tête, la tête de série numéro trois du tournoi a pris la mise en jeu adverse d'entrée de deuxième manche. Un avantage qu'il a perdu au moment de servir pour le gain du set à 5-4 à cause d'un petit relâchement. Mécontent et frustré, le Suisse ne s'est pourtant pas affolé et à cette fois bien géré le second tie-break pour ne laisser que trois points à Daniel Evans.

Avec 56 coups gagnants et 84% de points remportés derrière sa première balle, Roger Federer a tout de même livré un match très propre mais il s'est heurté à un Britannique en réussite et accrocheur. Malgré tout, le Suisse a plié la rencontre en gardant son break d'avance dans la troisième manche. C'est le 16e succès de suite à Melbourne pour Roger Federer, invaincu depuis 2016. Au prochain tour, il sera opposé à Taylor Fritz ou Gaël Monfils.