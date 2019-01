Open d'Australie - Serena Williams : "Je ne fais rien de mal sur les balles de match"

Serena Williams ne jouera pas la 37e demi-finale de sa carrière à l'Open d'Australie et elle peut nourrir de grands regrets. L'Américaine, actuelle 16e mondiale, a été éliminée au terme d'un match fou par Karolina Pliskova (n°7) (6-4, 4-6, 7-5). Match fou marqué par plusieurs retournements de situation. Le premier, lors du deuxième set, alors que la cadette des soeurs Williams était breakée et se dirigeait vers une défaite. Le second, lorsque l'Américaine, parvenue à remporter ce deuxième set, a mené 5-1 dans le troisième, s'est tordue la cheville sur sa première balle de match avant d'en manquer encore trois pour finalement s'incliner au bout du suspense.

Vidéo - Une course-poursuite de folie : comment Serena Williams a perdu le match de la quinzaine 03:05

En conférence de presse, Serena Williams a préféré louer le mental de son adversaire plutôt que d'imputer cette défaite à sa cheville. "Ma défaite n'a rien à voir avec ma cheville, a-t-elle affirmé. Karolina était bien en place et elle a frappé ses coups. Bien sûr que j'ai fait des erreurs après cela, mais elle a vraiment bien joué." L'ancienne numéro 1 mondial estime même que Pliskova n'avait pas tout donné avant les quatre balles de matches : "Honnêtement, je pense qu'elle n'avait pas vraiment commencé à jouer. (...) Karolina a vraiment explosé à 5-1, 40-30. Vraiment, je n'avais jamais rien vu de tel."

" J'ai fait tout ce que j'ai pu "

Williams n'est pas parvenue à transformer les quatre balles de match dont elle a bénéficié au troisième set. Pas la faute à des erreurs techniques selon elle, mais surtout à la supériorité de son adversaire du jour : "Je crois que je ne fais rien de mal sur les balles de match. Je suis restée agressive. (...) Je ne peux pas dire que je les ai gâchées. Elle a juste joué son meilleur tennis à ce moment-là. (...) Abandonner n'était pas une option pour elle."

Vidéo - Le moment clé : une balle de match ratée, une cheville qui tourne et tout a basculé pour Serena... 00:54

L’Américaine retient tout de même une leçon de cette désillusion : "La prochaine fois que je mènerai 5-1 contre n'importe qui, que ce soit elle ou une autre joueuse, je m'assurerai de bien jouer et de conclure les balles de match." Malgré les désillusions de l'US Open, de Wimbledon et maintenant de l'Open d'Australie, Serena Williams espère toujours gagner son 24e Grand Chelem. Prochain essai : à Roland Garros.