Open d'Australie - Simona Halep qualifiée pour le 2e tour après son succès contre Kaia Kanepi

Simona Halep a chassé les mauvaises ondes. Battue dès le premier tour de l'US Open par l'Estonienne Kaia Kanepi l'été dernier, la numéro un mondiale a bien cru qu'elle allait connaitre le même sort à Melbourne. Menée d'un set et d'un break, la Roumaine a su se faire violence mardi pour prendre le dessus sur son adversaire et s'imposer finalement en trois manches (6-7, 6-4, 6-2). Elle vient de se retirer une grosse épine du pied.

Kenin se dresse face à elle

Menée d'un set et d'un break (2-1), Halep, à l'arrêt en fin de saison 2018 à cause d'une hernie discale, n'est pas passée loin d'une deuxième élimination consécutive d'entrée en Grand Chelem, elle qui avait chuté au 1er tour à l'US Open l'été dernier, déjà face à Kanepi. Mais la Roumaine de 27 ans ans a su réagir et en retirer "beaucoup de confiance" pour la suite du tournoi.

Halep avait atteint la finale à Melbourne en 2018, quatre mois avant de remporter son premier trophée en Grand Chelem à Roland-Garros.Au deuxième tour, elle sera opposée à l'Américaine Sofia Kenin (37e).

Menée d'un set et d'un break par Kanepi, Halep a tremblé avant de renverser la situation