Open d'Australie : Tsonga et Burel invités pour le premier Grand Chelem de la saison

Respectivement 619e à la WTA et 258e à l'ATP, Jo-Wilfried Tsonga et Clara Burel bénéficient des accords entre les fédérations françaises et australiennes pour obtenir une invitation à l'Open d'Australie 2019.

Pour le Manceau, ceci devrait marquer son retour en Grand Chelem un an après son dernier match en Majeur, une défaite face à Nick Kyrgios, au 3e tour de... l'Open d'Australie. Opéré au genou gauche en mars, Tsonga avait manqué successivement Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open et avait logiquement chuté au classement mondial.

Vidéo - "Voir Tsonga avec Bruguera montre qu'il est toujours motivé !" 03:06

A l'Open d'Australie, Tsonga a vécu son meilleur moment en Majeur avec cette finale perdue contre Novak Djokovic en 2008. "Avec cette invitation, la FFT donne l’occasion au Manceau de recoller au meilleur niveau tout en le remerciant de son engagement sans faille auprès de l’équipe de France", écrit la Fédération dans son communiqué.

Clara Burel, elle, a connu une année 2018 faste avec deux médailles, une en argent en individuelle, une en bronze en double mixte avec Ugo Humbert, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires (Argentine), une victoire au Masters à Chengdu (Chine) et deux finales à l'Open d'Australie et à l'US Open, chez les juniors. Cerise sur le gâteau, elle a terminé l'année à la première place du classement ITF juniors. En Australie, elle découvrira le grand tableau d'un Grand Chelem, à 17 ans seulement.

Vidéo - N°1 juniors à 17 ans et fan de Serena, voici Clara Burel 01:45

Cette annonce est évidemment une bonne nouvelle pour les deux joueurs mais ellle est, en revanche, mauvaise pour Ugo Humbert qui n'a lui pas reçu d'invitation pour le grand tableau. Il peut encore espérer une wild-card pour les qualifications.