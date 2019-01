Open d'Australie, Wimbledon, Roland-Garros... Pour quel tournoi du Grand Chelem êtes-vous fait(e) ?

On y est. Le voilà, le premier Grand Chelem de la saison 2019 de tennis. A chaque grand tournoi, en conférence de presse ou au micro sur le terrain après un match, toutes les joueuses et tous les joueurs sont d’accord : "Ici, c’est vraiment mon endroit préféré". Et avec un joli sourire, ça passe tranquillement. Mais nous ne sommes pas dupes messieurs dames ! Dans le fond, on le sait que vous avez une énorme préférence. Et vous, vous êtes plutôt Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon ou US Open ?

