La saison de tennis ne connait pas beaucoup de répit puisque les compétitions s’enchainent tout au long de l’année. Elle débute avec un premier rendez-vous à Melbourne dès la mi-janvier pour le premier tournoi du Grand Chelem, regroupant les meilleurs joueurs de la planète.

Open d’Australie : point de départ du Grand Chelem

Né en 1905, l’Open d’Australie est le premier rendez-vous de l’année des 4 tournois du Grand Chelem. Il se disputait à l’origine alternativement dans chaque état d’Australie ainsi qu’en Nouvelle-Zélande pour s’installer définitivement à Melbourne en 1972. En raison de la distance qui séparait l’Australie des autres continents et de la lenteur des moyens de transport de l’époque (bateau), le tournoi fut boudé à ses débuts par les joueurs étrangers. Ce n’est qu’en 1946, lorsque les premiers tennismen américains purent rejoindre l’Australie pour la première fois en avion, que le tournoi commença à prendre une carrure internationale et devenir aujourd’hui un rendez-vous incontournable de tennis. L’Open d’Australie en direct, un tournoi que les inconditionnels peuvent vivre et suivre grâce à Eurosport

L’Open d’Australie accueille les matches les plus spectaculaires de la saison tennistique. C’est un événement très attendu par les amateurs du genre. Il marque le début d’une saison haute en couleur, mais permet également d’apprécier l’état de forme des meilleurs joueurs internationaux. Grâce à Eurosport Player, il est possible de vivre toutes les rencontres comme si on y était. Suivre l’Open d’Australie en direct, c’est le meilleur moyen de prolonger les fêtes de fin d’année.