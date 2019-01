Osaka et Svitolina ont eu besoin de trois sets chacune pour rejoindre les huitièmes

Naomi Osaka est passée près de la correctionnelle. Face à la la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, 27e joueuse mondiale, la Japonaise a été menée 7-5, 4-1, avant d'inscrire sept jeux consécutifs pour finalement l'emporter en trois sets (5-7, 6-4, 6-1) et 1h57 de jeu ce samedi. Tête de série numéro 4 et très attendue après sa victoire lors du dernier US Open, Osaka affrontera la Lettone Anastasija Sevastova en huitièmes de finale. De son côté, Elina Svitolina s'est aussi fait peur en s'imposant sur le fil (4-6, 6-4, 7-5) face à la Chinoise Shuai Zhang.

Un debreak et le déclic pour Osaka

Naomi Osaka a failli craquer. La sensation de la saison 2018 sur le circuit WTA n'était pas loin de la sortie de route prématurée aux antipodes, mais elle sera bien au rendez-vous de la deuxième semaine. Ce match contre Su-Wei Hsieh et son style atypique fait de coups à deux mains slicés ressemblait à un piège, et pendant un set et demi la tête de série numéro 4 est tombée dedans. Mais elle a su s'en tirer in extremis, s'appuyant sur sa qualité de frappe en coup droit pour faire le debreak à 4-2 contre elle dans la seconde manche.

Svitolina se récupère in extremis

Un déclic pour Osaka qui a aligné sept jeux de rang pour égaliser à un set partout et prendre un break d'avance dans la manche décisive. Hsieh avait laissé passer sa chance et n'a pu sauver qu'un jeu sur la fin de match. Et si la tête de série numéro 4 a frôlé l'élimination, que dire d'Elina Svitolina ? L'Ukrainienne a, elle aussi, perdu le premier set et s'est retrouvée menée 3-0 double break dans l'ultime manche avant de reprendre son destin en main contre Shuai Zhang. Victorieuse du Masters en fin de saison 2018, Svitolina retrouvera en huitièmes de finale l'Américaine Madison Keys, tombeuse de la Belge Elise Mertens en deux sets secs (6-3, 6-2).