Pouille devra en faire plus, sans en faire trop

D'abord, il faut se pincer. Sur chaque bras si possible. Oui, nous sommes bien ici en train de nous demander quelles sont les chances de Lucas Pouille d'accéder à la finale de l'Open d'Australie. Ce simple postulat en dit long sur ce qu'a accompli le Nordiste au cours des dix derniers jours. Au fond du trou fin 2018, sorti du Top 30, incapable de gagner le moindre en match en Australie en cinq ans, il ne figurait même pas dans la quinzième charrette d'outsiders avant le tournoi. Si l'un d'entre vous a misé son PEL sur sa présence dans le dernier carré, félicitations, votre patrimoine va manger de sacrées vitamines.

Quoi qu'il arrive d'ici la fin de la semaine, sa campagne restera, selon ses trois destins possibles, formidable, extraordinaire ou franchement légendaire. On a connu éventail de possibilités moins enivrant.

Lucas Pouille n'a cessé de m'épater dans cet Open d'Australie. Comme tout le monde, comme lui-même d'ailleurs selon ses dires, je n'en attendais pas grand-chose. Je mentirais donc si je disais ne pas être surpris de le voir en demi-finales. Mais au-delà du résultat, c'est le contenu, sous tous ses aspects, technique, physique, tactique, mental, qui parvient à bluffer. Tout comme sa capacité à répondre, tour après tour, à répondre au problème proposé, toujours plus complexe.

Vidéo - Mission impossible pour Pouille ? Mouratoglou livre la recette de l’exploit 01:24

Autorité nouvelle

Sa première semaine, solide, avait posé les bases. Mais, dans l'absolu, un bon Pouille, pas même un Pouille en mode Flushing 2016 contre Nadal, avait les moyens d'écarter Kukushkin, Marterer et Popyrin. Pour le moribond qu'il était, ce n'était certes pas gagné, mais cela ne relevait pas non plus de l'invraisemblable exploit. La suite était déjà d'un autre acabit, dans deux registres différents.

Borna Coric : pleine confiance, phase ascendante, jeu complet.

Milos Raonic : ancien numéro 3 mondial, finaliste en Grand Chelem, service destructeur, très impressionnant en première semaine.

En quatre sets à chaque fois et avec une autorité qu'on ne lui avait peut-être jamais connu, le nouveau protégé d'Amélie Mauresmo a résolu le problème. Coric n'était plus assez jeune et déjà trop ambitieux pour être porté par l'insouciance qui vous hisse parfois vers les sommets, et pas assez mûr pour gérer ses propres attentes. Il est passé à côté de son match. Pas Pouille. Quant à Raonic, le Français a su exposer ses faiblesses côté revers et, plus encore, le neutraliser autant que possible sur son service.

Vidéo - Un grand match pour une première demie : Pouille a sorti le très grand jeu contre Raonic 03:05

Tout ceci est remarquable, c'est même assez fort et cela vaut donc à Lucas Pouille le droit de jouer vendredi sa première demi-finale majuscule. Maintenant, soyons clairs. Après Coric, après Raonic, le dernier volet de sa "trilogic" australienne s'annonce incomparable. Le défi proposé par Novak Djokovic est d'une nature et d'une ampleur qui ne ressemble en rien à ce que Pouille a traversé jusqu'ici.

L'évènement sera-t-il trop gros pour lui ?

Bonne nouvelle pour lui, le Djoker est moins irrésistible que lors de son triomphal été 2018, de Wimbledon à l'US Open. Un peu lourdaud à Doha, secoué (un peu) par Shapovalov et (un peu plus) par Medvedev ici à Melbourne, il n'est pas invulnérable. Attention quand même : moins irrésistible ne signifie pas abordable. Il me parait quand même dangereux de se glisser dans ces relatives faiblesses pour afficher un optimisme démesuré pour Lucas Pouille. D'abord parce que rien ne dit que le Djokovic de vendredi sera aussi "friable" que depuis le début de l'année. Tout dit même le contraire. On a déjà vu dix fois le Serbe monter en puissance dans une quinzaine majeure pour donner sa pleine mesure une fois dans le dernier carré. Surtout à Melbourne.

Vidéo - Quelle baston ! Ce Djokovic - Medvedev était un régal 03:02

L'autre interrogation concerne le Français lui-même. Il devra en faire plus, sans chercher à en faire trop. S'il surjoue, le naufrage sera inévitable. Interrogé mercredi sur les chances de son bourreau face à Djokovic, Milos Raonic l'a très bien dit: "Il faut que Lucas soit lui-même. Je pense que c'est la chose la plus importante. Faire ce qu'il sait bien faire, rester concentré sur son jeu plus que sur tout le reste. Il faudra voir aussi s'il gère la situation, qui est totalement nouvelle pour lui."

C'est effectivement une autre inconnue de l'équation multiple qui attend le natif de Grande-Synthe. L'évènement sera-t-il trop gros pour lui ? Djoko et ses six titres à Melbourne, ses 35 demi-finales majeures, face à lui, le novice ? La perspective, malgré tout, d'être à trois sets d'entrer dans la confrérie des finalistes de Grand Chelem ? Tout ça peut faire beaucoup. Trop, même. La réussite de la gestion du "contexte demi-finale" tient en deux pans : ne pas se laisser bouffer par l'énormité du moment, mais ne surtout pas arriver en touriste, en mode "j'ai réussi mon tournoi". Oui, il l'a réussi, mais il devra l'oublier en entrant sur la Rod Laver Arena.

Il nous a épatés, il va devoir nous sidérer

Très tranquille jusqu'ici, Pouille devra conserver cet état d'esprit serein. Préalable indispensable à tout le reste, sans garantie d’être suffisant. Le reste, ce sera sa capacité à s'exprimer de la même manière que dans ses précédents matches. Depuis le début du tournoi, il a remarquablement servi et retourné. Généralement, c'est une base qui augure de bonnes choses. A minima, il lui faudra être dans la lignée de son quart contre Raonic.

S'il parvient à faire son match, Lucas Pouille a des armes pour bousculer Djokovic. L'aide d'Amélie Mauresmo, qui a suffisamment décortiqué le jeu du Serbe du temps où elle entraînait Andy Murray, peut s'avérer précieuse dans l'approche tactique.

Si toutes les pièces de ce complexe puzzle s'emboitent, il y aura match vendredi. Mais pas forcément victoire à l'arrivée. Ça, c’est une autre histoire. Ce serait, à coup sûr, un des plus grands exploits jamais accompli par un joueur français en Grand Chelem. Novak Djokovic est un mur, un monstre, un géant, qui, a priori, a tout pour être trop grand, trop fort pour Lucas Pouille. Il nous a épatés depuis deux semaines. Il va maintenant devoir nous sidérer.