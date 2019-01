Pouille en night session, Djokovic- Shapovalov en journée

La France du tennis croise les doigts pour Lucas Pouille et Pierre-Hugues Herbert. Les deux derniers rescapés français sont à l'affiche de la 6e journée de l'Open d'Australie, samedi à Melbourne, consacrée à la seconde partie du 3e tour. Le mieux classé des deux, Lucas Pouille (31e mondial et N.3 français), partira largement favori contre l'Australien Alexei Popyrin (149e). Au contraire de Herbert (55e mondial et N.7 français), qui sera opposé dans l'après-midi, dans la Melbourne Arena, au Canadien Milos Raonic (17e).

Les deux numéros 1 mondiaux, le Serbe Novak Djokovic et la Roumaine Simona Halep, fouleront également les cours lors de cette journée. "Nole" aura les honneurs de la Rod Laver Arena, où il rencontrera dans l'après-midi l'un des grands espoirs du tennis mondial, le Canadien Denis Shapovalov, 27e mondial à 19 ans. Halep affrontera, elle, en soirée sur la Margaret Court Arena, une ancienne N.1 mondiale, l'Américaine Venus Williams.

Rod Laver Arena

A partir de 1h du matin

Zhang Shuai (CHN) - Elina Svitolina (UKR/N.6)

Pas avant 3h00 du matin

Dayana Yastremska (UKR) - Serena Williams (USA/N.16)

Pas avant 4h30 du matin

Novak Djokovic (SRB/N.1) - Denis Shapovalov (CAN/N.25)

Pas avant 9h00 du matin

Alexander Zverev (GER/N.4) - Alex Bolt (AUS)

Alexander ZverevGetty Images

Margaret Court Arena

A partir de 1h du matin

Naomi Osaka (JPN/N.4) - Hseih Su-wei (TPE/N.28)

Pas avant 2h30

Joao Sousa (POR) - Kei Nishikori (JPN/N.8)

Elise Mertens (BEL/N.12) - Madison Keys (USA/N.17)

Pas avant 9h00

Simona Halep (ROM/N.1) - Venus Williams (USA)

Lucas Pouille (FRA/N.28) - Alexei Popyrin (AUS)

Lucas PouilleGetty Images

Melbourne Arena

Pas avant 02h30

David Goffin (BEL/N.21) - Daniil Medvedev (RUS/N.15)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Milos Raonic (CAN/N.16)