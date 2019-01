Qualifiées en finale, Mladenovic et Babos conservent leurs bonnes habitudes

Victorieuses l'année dernière à Melbourne et finaliste à l'US Open, Kristina Mladenovic et Timea Babos ont un statut à faire respecter sur les Grands Chelems en 2019. Objectif atteint avec la qualification autoritaire et en deux manches (6-4, 6-2) pour la finale de l'Open d'Australie aux dépens de Jennifer Brady et Alison Riske. La paire tête de série numéro 2 partira favorite de la finale face à la paire Samantha Stosur-Shuai Zhang ou celle composée de Barbora Strycova et Marketa Vondrousova.