Rafael Nadal tranquille pour son 1er tour face à Duckworth (6-4, 6-3, 7-5)

Rafael Nadal a (bien) lancé sa saison 2019. Contraint de renoncer au dernier moment à Brisbane lors de la première semaine de l'année en raison d'une alerte à la cuisse gauche, le Majorquin s'est rassuré en s'imposant en trois sets (6-4, 6-3, 7-5) et 2h15 de jeu ce lundi au premier tour de l'Open d'Australie contre l'Australien James Duckworth, 238e joueur mondial. Il affrontera dans deux jours le vainqueur du match entre l'Allemand Jan-Lennard Struff et un autre Australien Matthew Ebden.

On ne l'avait plus vu sur un court depuis l'US Open, voici quatre mois. Pour son retour à la compétition, Rafael Nadal est apparu en forme à Melbourne. Apparemment pas gêné dans ses déplacements, le numéro 2 mondial a sereinement mené sa barque et a évité toute frayeur contre l'invité australien James Duckworth.

Un nouveau service plutôt efficace

A l'aise dès le début, l'Espagnol a parfaitement démarré la partie en breakant d'entrée son adversaire. Il a ensuite conservé cet avantage pour s'octroyer la première manche (6-4). Son nouveau geste au service s'est révélé plutôt efficace avec 67 % de premières balles, 6 aces et 2 petites doubles fautes. Très concentré contre un joueur qui cherchait le point gagnant très vite à l'échange, Nadal ne s'est légèrement déconcentré qu'en toute fin de match alors qu'il menait 5-3 dans le troisième set.

"Ce n'est pas facile de revenir après plusieurs mois sans compétition, surtout face à un joueur très agressif sur chaque point, c'est difficile de trouver son rythme. C'est toujours difficile de reprendre après une blessure, je sais de quoi je parle", a d'ailleurs confié le Majorquin à sa sortie du court. Revenu à 5-5, James Duckworth a alors accumulé les fautes pour permettre à Nadal de prendre son service une dernière fois pour l'emporter. Au deuxième tour, il pourrait retrouver un autre Australien en la personne de Matthew Ebden qui devra d'abord se défaire de l'Allemand Jan-Lennard Struff.