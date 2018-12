Richard Gasquet : "Revenir en janvier ce ne sera pas possible"

Richard Gasquet, le N.1 français, a déclaré forfait pour l'Open d'Australie de tennis (14-27 janvier 2019 à Melbourne). Il a précisé les raisons de cet abandon mardi sur les ondes de France Info.

"J'ai une sorte de pubalgie à gauche au niveau de l'adducteur. Ce n'est pas facile à éradiquer, mais on fait le nécessaire. On travaille dur tous les jours pour que cela disparaisse", a précisé le Biterrois, que cette blessure avait déjà contraint à déclarer forfait pour la finale de la Coupe Davis perdue par la France, fin novembre à Lille, devant la Croatie. "J'espère revenir le plus tôt possible, en février. Ce qui est sûr, c'est qu'en janvier ce ne sera pas possible", a précisé le 26e joueur mondial, âgé de 32 ans, seizième de finaliste de la dernière édition de l'Open d'Australie en janvier dernier.