Tennis - ATP : Murray, un retour pour de bon ?

Treize petits matchs en 2018 : sept victoires et six défaites. Un seul Grand Chelem disputé : une élimination au deuxième tour de l'US Open par Fernando Verdasco. Et une fin de saison dès fin septembre, après une nouvelle sortie de route face à au vétéran espagnol à Shenzhen. L'année 2018 d'Andy Murray (31 ans) s'est rapidement apparentée à un calvaire, entre faux retours et vraies déconvenues.

Toujours gêné depuis son opération à la hanche droite il y a près d'un an, le double vainqueur de Wimbledon n'a jamais réussi à revenir à temps. "J'ai besoin de passer plus de temps à m'entraîner et de faire de la gymnastique afin d'être plus robuste et en meilleure condition", assurait-il à l'annonce de sa fin de saison.

Tombé à la 256e place mondiale

Descendu à la 256e place mondiale, juste derrière un certain Jo-Wilfried Tsonga (lui aussi gêné par des blessures), Andy Murray va donc entamer l'année 2019 en même temps que les autres. A Brisbane (30 décembre – 6 janvier), là où il se préparera pour l'Open d'Australie, Murray s'est confié sur ses douleurs persistantes.

"J'ai encore des douleurs, mais je dois jouer des matches et voir ce que je ressens quand je suis capable d'enchaîner trois, quatre, cinq matchs d'affilée et de le refaire à partir de maintenant. Je suis dans de meilleures dispositions qu'il y a quelques mois", s'est enthousiasmé le double vainqueur en 2012 et 2013.

Cette tournée australienne pourrait signer le grand retour d'Andy Murray. Elle pourrait à l'inverse confirmer les difficultés chroniques du double champion olympique à retrouver son meilleur niveau. Pour Murray, qui confiait récemment avoir réalisé à quel point il aimait ce jeu, ce sera quoiqu'il arrive un premier vrai test.