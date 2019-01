Zverev a tranquillement effacé Bedene au premier tour (6-4, 6-1, 6-4)

On l'avait quitté sur une magnifique victoire au Masters de Londres, on l'a retrouvé sérieux et appliqué pour son entrée en lice à l'Open d'Australie. Alexander Zverev a bien négocié son premier tour face à Aljaz Bedene sur la Rod Laver Arena avec une victoire en trois manches (6-4, 6-1, 6-4) et 1h55 de jeu. L'Allemand s'est montré convaincant malgré une petite frayeur dans la première manche où il s'est fait breaker avant d'accélérer. Au prochain tour, il affrontera Jérémy Chardy ou Ugo Humbert.

Alexander Zverev a mis du temps avant de prendre la mesure de son adversaire du jour. Le 4e joueur mondial a perdu sa mise en jeu le premier à 3-3 et a alors semblé se diriger vers un premier tour à rallonge. Mais ce break a été le vrai déclic pour que Zverev rentre pleinement dans son match. L'Allemand a ensuite remporté huit jeux de suite pour mener 6-4, 5-0 face à un Aljaz Bedene surpris par une telle accélération de la part de son adversaire.

35 coups gagnants

Le Slovène a sauvé l'honneur en s'évitant la bulle dans la deuxième manche et s'est montré plus accrocheur dans le troisième acte, mais il n'a pas pu contrarier les plans d'Alexander Zverev malgré un dernier debreak. Avec 35 coups gagnants et 83% de points remportés derrière sa première balle, le 4e joueur mondial a proposé un tennis très solide et a étouffé Aljaz Bedene pour conclure la rencontre.

Une entrée en matière solide et convaincante pour Alexander Zverev, très attendu dans ce premier Grand Chelem de l'année. L'Allemand n'a pas laissé de force pour son premier tour en Australie et aura l'occasion de monter en puissance au prochain tour face à Jérémy Chardy ou Ugo Humbert.

Une entrée en matière sérieuse pour Zverev