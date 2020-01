Un set pour appréhender l’événement et se détendre puis Alexander Zverev a retrouvé le niveau qui était le sien jusqu’ici dans cet Open d’Australie. A l’inverse, Stan Wawrinka n’a fait illusion que pendant la première manche ce mercredi à Melbourne. Zverev s’est imposé en quatre manches (1-6, 6-3, 6-4, 6-2) et 2h19 de jeu pour se qualifier pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Il y défiera Rafael Nadal ou Dominic Thiem qui s’affronteront en night session.

Incapable de franchir le palier lors de ses dernières apparitions en quart en Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et 2019), Alexander Zverev allait-il être encore être gagné par la pression à l’heure d’affronter Stan Wawrinka, titré en 2014 à l’Open d’Australie ? C’était la question que chacun se posait avant cet affrontement pour une place dans le dernier carré. La réponse était oui.

Départ canon pour Wawrinka

Trois coups gagnants pour dix fautes directes lors de la première manche, ce n’était pas dans les standards australiens de Zverev. Il n’en fallait pas plus à Stan Wawrinka pour s’envoler et mener déjà 5-0 après seulement 16 minutes. Quelques instants plus tard, l’Allemand lâchait son premier set de la quinzaine (6-1) et enchaînait une septième manche perdue, sur sept disputées, en quarts en Majeur.

Dans le deuxième set, Zverev trouvait enfin de la consistance et face à un Wawrinka qui était parfaitement entré dans le match, les débats s'équilibraient. Chacun tenait sa mise en jeu - la tête de série numéro 7 faisait la course en tête - jusqu’au jeu de service du Suisse à 4-3. Menant 40-30, le Suisse vendangeait sa fin de jeu avec trois erreurs, deux en coups droits, une en revers pour offrir le break. Zverev confirmait blanc pour recoller à une manche partout (6-3).

Première demi-finale en Grand Chelem

La troisième manche était la plus décousue de l’ensemble de la partie. Encore fragile, Zverev ne parvenait pas à enfoncer définitivement son adversaire et ce malgré le break dès le premier jeu. Il fallait finalement attendre qu’il soit mené 2-1 pour le voir enchaîner trois jeux consécutifs. On ne le savait pas encore mais Wawrinka n’allait marquer que quatre jeux jusqu’à la fin de la partie.

Car son jeu s’était complètement déréglé et il commettait 24 fautes directes sur les deux dernières manches (6-4, 6-2). Cette fois Alexander Zverev n’a pas laissé passer sa chance. Cette fois, c’est lui qui représentera la "NextGen” en demi-finale, le tout en ayant lâché seulement un set en cinq matches depuis le début de l’Open d’Australie. Avec ce succès, Zverev donnera déjà 50 000 dollars australiens (30 720 euros) en soutien aux victimes des incendies en Australie, comme promis lors du premier tour. Surtout, il n'est plus qu'à deux matches de remporter son premier Majeur et d'offrir l'ensemble de son prize money. Sa tâche sera autrement plus ardue en demi-finale, que son adversaire s’appelle Rafael Nadal (N.1) ou Dominic Thiem (N.5).