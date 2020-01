Medvedev tient son rang avant de défier Wawrinka

Daniil Medvedev n'a pas eu à forcer son talent pour parvenir en huitième de finale à Melbourne pour la deuxième année de suite. Opposé à un Alexei Popyrin diminué car touché à la cuisse gauche, le Russe n'a eu besoin que d'une heure et quarante-sept minutes pour s'imposer en trois sets (6-4, 6-3, 6-2). S'il n'a pas été flamboyant, il est resté sérieux et solide à l'échange pour faire la différence. Un duel d'un tout autre calibre l'attend désormais, puisqu'il affrontera Stan Wawrinka au prochain tour.

Medvedev continue sans trembler son petit bonhomme de chemin lors de cet Open d'Australie. S'il partait favori de sa confrontation face à Popyrin, 96e mondial et qui n'a jamais fait mieux qu'un troisième tour de Grand Chelem, on s'attendait tout de même à un match plus compliqué pour le numéro 4 au classement ATP, face à l'Australien, prometteur et qui a, par intermittence, fait apprécier sa qualité de coup droit à une Rod Laver Arena acquise à sa cause.

Medvedev pas brillant mais très sérieux

Sauf que le natif de Sydney a été handicapé toute la rencontre par une douleur dans le haut d'une cuisse, qui l'a gêné au service et empêché d'allier puissance et précision dans les échanges, en témoigne la multitude de fautes directes qu'il a réalisé (44). En début de rencontre, la différence s'est faite sur le manque de précision de ce dernier, et Medvedev s'est mis en mode tueur pour ne pas lâcher le break arraché à 2-1 en sa faveur.

Pourtant plus régulier au service que son adversaire (64% de premières balles contre 57% pour le Russe), Popyrin a été plus friable à l'échange, et c'est lui qui a toujours craqué en premier. Alors que Medvedev avait encore obtenu un break très tôt dans la seconde manche, son adversaire a dû faire appel au kiné à 3-2 en faveur du finaliste du dernier US Open. De plus en plus résigné, au bord des larmes, il n'a dès lors plus fait illusion et les jeux se sont enchaînés sans que Popyrin ne puisse réagir.

Si Medvedev s'est montré redoutable sur quelques passings, il s'est contenté de relancer son adversaire en attendant le faux pas (il a réussi moins de coups gagnants que Popyrin, 26 contre 28). Un plan de jeu judicieux, qui confirme la nouvelle dimension prise par le joueur de 23 ans, toujours invaincu en Grand Chelem sur dur face à des joueurs moins bien classés que lui depuis son entrée dans le top 40 en août 2018. Face à Stan Wawrinka, lauréat de l'édition 2014, il tentera d'accéder pour la première fois de sa carrière aux quarts à Melbourne.