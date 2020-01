Il était légèrement favori et il a assumé. Le numéro 5 mondial Dominic Thiem a pris le meilleur vendredi sur Alexander Zverev, 7e à l’ATP, en quatre sets disputés (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) et 3h42 de jeu, dans la seconde demi-finale masculine de l’Open d’Australie. Moins impressionnant que face à Rafael Nadal au tour précédent, l’Autrichien a néanmoins su se montrer le plus agressif dans les tie-breaks des troisième et quatrième sets. Pour un premier titre en Grand Chelem, il défiera le septuple champion à Melbourne Novak Djokovic dimanche.

Le troisième essai sera-t-il couronné de succès ? Après ses deux finales perdues face à Rafael Nadal à Roland-Garros (2018, 2019), Dominic Thiem essaiera encore de s’adjuger son premier titre en Grand Chelem, sur dur cette fois, dans deux jours. L’Autrichien a mis le bleu de chauffe vendredi pour se donner cette nouvelle chance dans un match où il a eu le plus grand mal à se relâcher. Mais son expérience à ce stade de la compétition l’a bien aidé, notamment dans les fins de set. Fidèle à ce qu’il a monté pendant le reste de sa quinzaine et toujours énorme au service, Alexander Zverev n’aura pas grand-chose à regretter, sinon peut-être une plus grande passivité dans les moments brûlants.

