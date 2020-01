Après le tirage au sort, place au programme. Cette fois, l'édition de l'Open d'Australie millésime 2020 prend définitivement forme. Comme communiqué par l'organisation du tournoi, la partie basse du tableau messieurs jouera lundi. Même chose pour la partie haute du tableau féminin. Résultat, on retrouvera notamment Roger Federer et Novak Djokovic dès le premier jour, confrontés respectivement à l'Américain Steve Johnson et l'Allemand Jan-Lennard Struff. Du côté des filles, Naomi Osaka, Serena Williams ou encore Ashleigh Barty seront sur les courts.

Mardi, c'est Rafael Nadal qui fera son entrée en lice face au Bolivien Hugo Dellien, 72e mondial. Même chose pour Gaël Monfils, opposé à Yen-Hsun Lu (532e mondial), et Jo-Wilfried Tsonga, qui débutera de son côté contre l'Australien Alexei Popyrin.