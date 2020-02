Grand huit pour Djokovic ou grande première pour Thiem ? Nos pronos pour la finale

Maxime Battistella : Thiem en 5 sets

Miser contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie est un pari pour le moins osé, pour ne pas dire hasardeux. C’est simple, à chaque fois que le Serbe a disputé le match pour le titre aux antipodes, il l’a remporté : sept fois sur sept. Seul Rafael Nadal fait mieux à Roland-Garros où il a disputé et donc gagné cinq finales de plus. Le "Djoker" se sent chez lui sur la Rod Laver Arena, un court assez lent qui convient parfaitement à son jeu de contreur. Quand en plus la course aux records s’en mêle – s’il s’impose, il décrochera son 17e titre en Grand Chelem à trois petites longueurs de la marque de Federer –, il se manque rarement, lui qui avoue volontiers y trouver une grande source de motivation.

Et pourtant, je pense Dominic Thiem capable de réaliser l’exploit. A 26 ans, l’Autrichien est dans la forme de sa vie et a franchi plusieurs caps la saison dernière, s’imposant comme un joueur complet, loin de sa réputation de spécialiste de la terre. Vainqueur en Masters 1000 à Indian Wells, finaliste du tournoi des Maîtres à Londres, il y a triomphé de… Novak Djokovic, imposant sa puissance, se rapprochant considérablement de sa ligne de fond et frappant davantage à plat pour finir le point au filet. Thiem le sait désormais : il a les armes pour fissurer la muraille serbe à l’échange, il a d’ailleurs gagné quatre de leurs cinq derniers duels.

Pour signer l’exploit, l’aspect physique sera évidemment primordial. L’Autrichien devra être prêt à un farouche combat, au moins aussi exigeant que face à Rafael Nadal en quart de finale. Et bien qu’il ait passé quasiment six heures de plus sur le court que Djokovic dans cette quinzaine, je le pense capable de récupérer, lui le stakhanoviste, l’acharné de l’entraînement. Le poids de sa balle dans les conditions lentes de la "night session" a de quoi faire reculer le Serbe, ses progrès en défense devraient également lui être d’un grand secours. A condition, encore une fois, d’être à 100 %...

Dominic ThiemGetty Images

Maxime Dupuis : Djokovic en 4 sets

2018. 2019. 2020. Pour la troisième année de suite, Dominic Thiem va disputer une finale en Grand Chelem. Quand on connait la cherté des places et la raréfaction de l'air à ces hauteurs, c'est loin d'être un détail. Après avoir échoué les deux premières, à Roland-Garros et face à Rafael Nadal, l'Autrichien va tenter d'ouvrir son compteur à Melbourne face à Novak Djokovic.

Le Serbe n'est peut-être pas aussi implacable sur la Rod Laver Arena que Nadal sur le court Philippe-Chatrier (quoique…) mais Thiem va devoir, une nouvelle fois, se coltiner le maître des lieux. Et cela ne sera pas une partie de plaisir. Pas plus que sur la terre parisienne, en tout cas.

Si Dominic Thiem a progressivement enrichi sa palette et est désormais plus qu'un "simple" terrien, le défi qui l'atteint est exceptionnel : battre Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Le numéro 2 mondial vient chercher une huitième couronne australienne et, tout au long de la quinzaine, a roulé sur le tournoi sans en rajouter.

Jugez-vous-même : mis à part un set de perdu au premier tour face à Jan-Lennard Struff, il a tout réglé en trois manches, notamment le cas de Roger Federer. Derrière cette sensation de contrôle, l'histoire : Novak Djokovic vise un 17e titre en Grand Chelem. Ce qui lui permettrait de revenir à trois longueurs de Federer et deux de Nadal. Pour lui, c'est loin d'être un détail. Et je pense que ça pèsera, aussi, au moment de faire les comptes.

Novak Djokovic après son succès face à Jann Lennard-StruffGetty Images

Christophe Gaudot : Djokovic en 3 sets

Et si Jan-Lennard Struff était le seul joueur de la quinzaine à avoir pris un set à Novak Djokovic ? Même les bookmakers n'y avaient sans doute pas pensé mais c'est une possibilité. Roger Federer, diminué, est passé tout près mis il lui a manqué quelque chose. Ou plutôt, Djokovic était encore trop costaud. Bien sûr, on peut avancer que le Serbe n'a joué qu'un Federer blessé et Raonic mais sa solidité me paraît à toute épreuve.

Contre le Suisse, il n'a même pas semblé devoir tout donner. En Australie, plus que partout ailleurs, Djokovic est habité par une confiance sans limite. Plus fort en retour que jamais, tactiquement impeccable, le numéro 2 mondial, qui pourrait reprendre place sur le trône en cas de succès, a évidemment un plan pour faire plier Thiem. Il y a fort à parier qu'il sera le bon.

De l'autre côté du filet, Dominic Thiem arrive fort de ses succès contre Nadal et Zverev. Deux succès différents mais tout aussi impressionnants. De puissance physique contre le numéro un mondial. De solidité mentale contre l'Allemand après la perte du premier set. Et pourtant je ne le pense pas capable de prendre un set à ce Djokovic-là. Attention, je ne dis pas qu'il en sera loin mais il lui faudra afficher la même puissance et la même précision que contre Nadal. Et même avec ça, Djokovic aura les clés pour répondre. Surtout, j'ai peur que Thiem soit un peu rattrapé par la tension. En résumé, je pense que cette finale sera serrée mais l'issue me semble inéluctable.

Novak DjokovicGetty Images

Sébastien Petit : Thiem en 4 sets

Oui, je vois Dominic Thiem battre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie. Et je ne dis pas ça parce qu’il reste sur 4 victoires en 5 matches face au Serbe, dont deux en Grand Chelem, ou encore parce que l’Autrichien l’a battu au Masters, en dur indoor, en fin de saison dernière, ce serait trop facile. Oui, Dominic Thiem va parvenir à ses fins en remportant ce titre du Grand Chelem après lequel il court depuis plusieurs saisons car il est désormais aguerri de ce genre d’événement.

Affronter Nadal en finale de Roland est, pour moi, bien plus terrible que de défier Djokovic en Australie. Sa 3e finale majeure, il sera allé la chercher en se sortant de situations difficiles face à Bolt ou Fritz, mais surtout en faisant preuve de poigne face à Rafael Nadal et en confirmant face à Alexander Zverev. Son parcours est bien plus impressionnant que celui de Djokovic qui a eu la chance de ne pas avoir d’adversité à la hauteur de son talent. Et ne vous méprenez pas, je mets Roger Federer à part, tant celui-ci était diminué.

Je trouve que la double victoire de Thiem en quart et en demie est suffisamment impressionnante pour le porter jusqu’au bout… s’il tient le choc physiquement. Il a laissé des plumes sur son passage. Et un jour de récupération en moins, c’est un set de plus pour son adversaire qui n’a pas besoin de ça pour espérer ce 8e titre historique à Melbourne. Mais je pense qu’il est l’heure désormais d’écrire une nouvelle page d’histoire du circuit. Et que c’est bien Thiem qui tient désormais le stylo.

Dominic Thiem (Open d'Australie 2020)Getty Images

Laurent Vergne : Djokovic en 5 sets

Il y a tout pour assister à une finale au minimum digne d'intérêt, et possiblement inoubliable. Parce que Novak Djokovic est toujours au sommet de son art australien, mais aussi parce que Dominic Thiem est sans doute le challenger idéal pour offrir une véritable opposition. L'Autrichien ne nourrit pas de complexe vis-à-vis de Djokovic, qu'il a battu dans des contextes divers (matches en deux ou trois sets gagnants, sur terre, sur dur) récemment. Rien d'étonnant, car il dispose, plus que jamais, des atouts nécessaires dans son jeu pour perturber le métronome de Belgrade.

Mais nous sommes à Melbourne. Il est à craindre pour l'Autrichien qu'il ne se heurte sur la Rod Laver Arena au même problème qu'avec Rafael Nadal sur le Chatrier : malgré toutes ses qualités, cet obstacle-là pourrait s'avérer insurmontable. D'autant que Thiem a beaucoup donné, physiquement et nerveusement, depuis le début de la quinzaine, quand le tenant du titre arrive frais comme un gardon. Pour avoir une chance, Thiem devra sortir le match parfait, servir comme jamais, défendre comme il l'a fait face à Nadal et retrouver côté coup droit l'efficacité de son quart de finale, car il a eu tendance à dévisser en demie de ce côté.

En battant Zverev, Dominic Thiem a sans doute gagné le match le plus difficile à aborder pour lui. Dimanche, il retrouvera un état d'esprit plus proche de son quart contre Nadal. Il a aussi pour lui l'expérience de ses deux finales parisiennes. Il n'y a donc pas de raison qu'il passe au travers. Le contraire serait décevant et ruinerait un match dont l'intérêt repose sur les épaules de l'Autrichien. Mais son issue, comme avec Nadal à Paris, dépend surtout de Novak Djokovic. Je crois Thiem capable de le bousculer, et même sérieusement. Dans l'absolu, je serais même prêt à envisager sa victoire. C'est une défaite de Djokovic que j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal à visualiser.