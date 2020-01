Humbert touché par sa défaite : "Là, tout de suite, c'est très dur à encaisser"

"C'est le tennis, on peut passer en quelques jours d'une superbe victoire à un très mauvais match donc je suis très déçu." Du point le plus haut de sa jeune carrière à une énorme déception, Ugo Humbert est en mode montagnes russes au plan émotionnel. Samedi, il s'imposait en finale à Auckland contre Benoît Paire pour décrocher le premier titre de sa carrière. Trois jours plus tard, il s'est incliné d'entrée à l'Open d'Australie contre le local John Millman.

Il est souvent difficile d'enchaîner après une victoire en tournoi juste avant un Grand Chelem. La pluie qui s'est abattu lundi sur Melbourne avait pourtant donné 24 heures de répit supplémentaires au Lorrain avant de disputer son premier tour. Mais il n'a de toute façon pas voulu se réfugier derrière une quelconque fatigue pour expliquer son élimination. "J'étais complètement apte pour jouer, même plus longtemps s'il le fallait. J'étais prêt", a-t-il assuré.

Vidéo - Millman - Humbert : Le résumé 02:57

" Je veux bien jouer sur les tournois du Grand Chelem et aujourd'hui je n'ai vraiment pas été bon "

Face à John Millman, Humbert s'est accroché mais il a plus souvent réagi qu'agi. Ce fut un vrai combat, à l'image du premier set qui, à lui seul, a duré une heure et quart, quand le dernier s'est étiré sur 59 minutes. Malheureusement pour lui, le Français les a perdus tous les deux, symbole d'une rencontre où il aura manqué d'un peu de lucidité dans les moments les plus chauds. Il s'est finalement incliné 7-6 (7/3), 6-3, 1-6, 7-5 en 3h24.

Visiblement, cette défaite est difficile à digérer pour Ugo Humbert. En conférence de presse, il est apparu au bord des larmes. "Je suis touché, ce n'est pas facile, dit-il. Je m'attendais à faire mieux, je voulais faire mieux. Là, tout de suite c'est très dur à encaisser car c'était vraiment un objectif. Je veux bien jouer sur les tournois du Grand Chelem et aujourd'hui je n'ai vraiment pas été bon."

Huitième de finaliste à Wimbledon l'été dernier, Humbert a en revanche été éliminé au 1er tour de tous les autres tournois du Grand Chelem depuis le début de l'année 2019, sans jamais avoir affronté une tête de série (Chardy à Melbourne, Popyrin à Roland-Garros, Copil à l'US Open et, donc, Millman ici). Voilà un axe de progrès pour le jeune Tricolore, dont la trajectoire reste toutefois prometteuse après son titre à Auckland.