Tennis

Il y a pile un an, Federer perdait contre Djokovic à Melbourne et il n'a plus rejoué depuis

OPEN D'AUSTRALIE - OPEN D'AUSTRALIE – Il y a pile un an, Roger Federer jouait pour la dernière fois en compétition. C'était le 30 janvier 2020, en demi-finales de l'Open d'Australie, contre Novak Djokovic. Diminué physiquement, le Suisse avait fait illusion en début de match avant de s'incliner en trois sets. 366 jours plus tard, on n'a toujours pas revu Federer sur un court...

