L’appel de Nick Kyrgios a été entendu. Si plusieurs joueurs et joueuses ont suivi le mouvement lancé par l’Australien, assurant des dons de 100 à 250 dollars par ace pour aider les victimes des incendies qui ravagent le pays depuis le mois de septembre, Tennis Australia s’est joint à cet élan de solidarité dans le monde du tennis. La fédération australienne organisera ainsi un match-exhibition le 15 janvier à la Rod Laver Arena, le « AO Rally for Relief », quelques jours avant le coup d’envoi de l’Open d’Australie (20 janvier-2 février).

"Nous avons pris contact avec plusieurs des meilleurs joueurs et joueuses du monde, et ils ont répondu avec enthousiasme pour apporter leur soutien à cette cause très importante. Nous sommes impatients à l’idée d’assurer une belle soirée de tennis pour lever un maximum de fonds", a notamment commenté Craig Tiley, le président de la fédération australienne de tennis et directeur de l’Open d’Australie. La liste des stars du jeu qui participeront à l'événement sera bientôt communiquée.

Un concert aura également lieu le 19 janvier pour récolter d’autres dons. Rappelons que 100 dollars par ace seront ajoutés à cette cagnotte lors de l’ATP Cup et ce système pourrait bien être reconduit pour tous les tournois du mois de janvier en Australie. La fédération australienne a enfin indiqué qu’elle investira 1 million de dollars dans les infrastructures de tennis touchées par les incendies à travers le pays.