Kobe parti, Melbourne avait aussi le cœur gros lundi

Lundi matin à Melbourne, la terrible nouvelle s'est abattue telle une chape de plomb. Là-bas, comme à Los Angeles, comme ailleurs, elle a bouleversé le monde du tennis tout au long d'une journée définitivement à part. Une journée où le chagrin et l'émotion ont pris le pas sur le reste. Tout le monde a eu un mot, un geste, une attention pour Kobe Bryant, tragiquement disparu lors d'un accident d'hélicoptère dans lequel avait également pris place sa deuxième fille, Gianna Maria, et sept autres passagers.

Avec Catherine McNally, la jeune Coco Gauff, née alors que Kobe Bryant avait déjà trois titres à son actif et une carrière bien entamée, a salué la mémoire de KB24 en customisant ses chaussures. Une attention discrète. Mais remarquée.

Vidéo - Coco Gauff et Catherine McNally ont rendu hommage à Kobe Bryant 00:41

Les frères Bryan, pour leur dernière en Australie, en avaient fait de même en inscrivant les numéros 8 et 24 sur leurs bandes de maintien.

Vidéo - Un "24" sur le mollet : l'hommage des frères Bryan 00:24

Dans les tribunes, des tuniques ont également fleuri en l'honneur du défunt.

Un débardeur de Kobe à MelbourneGetty Images

Gaël Monfils et Nick Kyrgios, respectivement battus par Dominic Thiem et Rafael Nadal, ont également honoré Kobe Bryant lors de leurs conférences de presse respectives. De par leur amour du basket, les deux ont fait parler leur cœur. Et leur passion.

Le Français a relativisé son lourd échec face à Thiem et s’est souvenu du jour où il avait croisé la route de la légende. "Je me suis réveillé, j'avais reçu 50 messages de tous mes potes. On a passé avec Elina (Svitolina) une heure à essayer de comprendre, de regarder. On était choqués. (…) Je l'avais rencontré aux JO et une fois à Paris pour une journée sponsor. C'était quelqu'un de super sympa et d'humain. Quelqu'un d'extrêmement inspirant. La première fois, c'était aux JO à Pékin: je lui avais dit que je connaissais Ronny Turiaf parce qu'il jouait avec lui aux Lakers. Du coup, il m'avait parlé un peu, je lui avais dit que je jouais au tennis parce que je ne pense pas qu'il me connaissait. Il était hyper sympa. J'étais complètement fan."

Stan Wawrinka aussi a admiré Kobe. Et la triste nouvelle du jour a fait ressurgir une vieille et savoureuse anecdote qui date également des Jeux Olympiques 2008 et relayée par notre confrère de RMC, Eric Salliot.

Battu par Rafael Nadal, qui arborait une casquette noire des Lakers pour répondre aux questions de John McEnroe, Nick Kyrgios a été le plus touché par la disparition du numéro 24. Fan absolu de basket, jusqu'à zapper le tournoi de Rotterdam pour espérer participer au match des célébrités du All Star Game 2016, régulièrement bardé d'un débardeur des Celtics dans les travées de Roland ou d'ailleurs, l'Australien avait troqué le vert de Boston pour la couleur or de LA, dimanche.

Vidéo - Maillot des Lakers sur le dos et larmes aux yeux, l'hommage de Nick Kyrgios à Kobe Bryant 00:58

De son entrée sur le court à la fin de son échauffement, il a porté le maillot de Kobe et, plus que quiconque, laissé apparaitre une émotion non feinte qui semble l'avoir poursuivi durant le premier acte de son huitième de finale face à Nadal.

"Je ne l'ai jamais rencontré mais le basketball est pratiquement toute ma vie, a-t-il confié en conférence de presse. J'en regarde tous les jours. Au réveil, j'étais très ému. C'était très lourd comme journée."

Plus qu'écrasé par le poids émotionnel de la nouvelle, Kyrgios assure avoir été porté par la mémoire de Bryant. "Quand j'étais au plus mal dans le quatrième set, j'ai pensé à lui. Et je me suis battu pour revenir."

Battu pour faire comme l'exemple. Plus que l'idole, d'ailleurs. Pourquoi ça ? "Je suis fan des Celtics, vous savez. Quand je voyais Kobe faire ce qu'il faisait, briser les cœurs de tellement de fans des Celtics, c'était compliqué. (…) Il était diffèrent, sa manière de s'entrainer, sa façon de faire les choses, sa manière de jouer… Il était spécial. Je suis triste." Comme tout le monde. A Melbourne et partout ailleurs.