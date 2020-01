Vidéo - Le Commissioner épingle Margaret Court, la "foldingue de tante" 02:50

"Voyons ce que nous avons là... Il faut que l’on trouve un traitement pour le tennis. La qualité de l’air à Melbourne n’est pas le seul cauchemar de la fédération australienne. Margaret Court en est un autre.

Pour ceux qui ont encore toutes leurs dents, qui ne portent pas d’aide auditive et ne vont pas aux toilettes trois fois par nuit, permettez au Commissaire auto-proclamé du Tennis de vous dire qui elle est.

Margaret Court est une joueuse australienne de simple, qui a le record de 24 victoires en Grands Chelems, dont les quatre la même année, en 1970. Elle a aussi donné son nom au 2e plus grand court de Melbourne Park.

Une seule chose est plus longue que la liste des prouesses tennistiques de Margaret Court : la liste de ses déclarations outrageuses et homophobes.

Petit florilège. Pendant le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, elle a dit : 'J’adore l’Afrique du Sud. Ils gèrent la situation raciale comme personne'.

Pardon ??

A propos des enfants transgenres et LGBTQ+ : 'Tout ça, c’est l’œuvre du diable'. 'Le tennis est plein de lesbiennes'. 'C’est triste que des enfants soient exposés à l’homosexualité'.

Margaret Court est en fait une ventriloque qui utilise la bible comme marionnette pour dire ce qu’elle veut.

Cette année marque le 50e anniversaire du Grand Chelem de Margaret Court, et la fédération australienne est face à un dilemme : que faire de leur foldingue de tante ? Ils ont finalement décidé de l’inviter, mais il y avait un truc : 'Nous reconnaissons ce qu’elle a fait en 1970 mais ne célébrons pas la personne'.

Hein ? Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas séparer la personne de son œuvre. Moi par exemple : si on reconnaît que j’ai gagné sept Grands Chelems, vous savez quoi ? Il faut aussi célébrer le fait que j’avais la plus grande gueule de l’histoire du circuit.

Au crédit de la fédération australienne, l’hommage à Margaret Court est contrebalancé par l’organisation du plus grand tournoi LGBTQ+ au monde, à Melbourne Park. Les organisateurs l’appellent le 'Glam' Chelem, Margaret dirait plutôt : 'l’enfer sur terre'.

Oh, et ils ont aussi installé des toilettes non-genrées à la Rod Laver Arena. Margaret a répondu : 'Merci, je vais me retenir jusqu’à la maison'. Bonne chance, Margaret ! Elle vit à Perth...

Serena, fais-moi plaisir : gagne deux Grands Chelems de plus cette année et atteint les 25, pour que nous puissions laisser Margaret Court et ses opinions nauséabondes dans le passé, à leur vraie place.