Alors que Roland-Garros bat son plein, l'Open d'Australie prépare déjà sa prochaine édition, qui se déroulera du 18 au 31 janvier prochain. Le Majeur australien avait pu se tenir dans des conditions normales l'an dernier, quelques semaines avant que la pandémie du coronavirus ne vienne perturber une année 2020 sans dessus dessous, dans le monde du sport comme ailleurs.

La situation sanitaire est loin d'être idéale à ce jour en Australie, mais les organisateurs espèrent tout de même pouvoir mettre en place un tournoi dans des conditions proches de la normale. Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, s'est montré relativement optimiste dimanche, expliquant être en contact avec les joueurs et les joueuses "chaque semaine". Première bonne nouvelle pour lui, Roger Federer lui a annoncé qu'il entendait bien être présent. "Il l'a confirmé ce matin (dimanche matin)", a-t-il confié.

Roger Federer célèbre sa victoire contre Marton Fucsovics en 8e de finale de l'Open d'Australie, le 26 janvier 2020 à Melbourne. Crédit: Getty Images

Le Suisse n'a plus joué depuis... l'Open d'Australie 2020, où il avait été éliminé en demi-finale par Novak Djokovic. Federer a ensuite été opéré du genou droit. Il avait initialement envisagé de revenir à la compétition au début de l'été sur gazon, mais une convalescence plus longue que prévu et l'épidémie du Covid-19 l'ont finalement poussé à tirer un trait sur le reste de cette année 2020. Sauf contre-ordre, on devrait donc le retrouver en Australie au début de l'année prochaine.

Tous ceux qui se rendront aux Antipodes devront observer une quarantaine de deux semaines. Une bulle sera prévue entre hôtels et courts d'entrainement afin de permettre aux joueuses et aux joueurs, qui devraient débarquer autour de la mi-décembre, de se préparer dans les meilleures conditions possibles. "Le fait que l'US Open et Roland-Garros aient pu se tenir, dans deux pays où le taux d'infection est très élevé, est une bonne nouvelle et nous avons beaucoup appris de ces deux évènements", assure Tiley.

L'Open d'Australie est considéré comme un évènement extérieur, pour lesquels les restrictions en termes d'accueil de public sont moins drastiques. "Concernant le public, poursuit Tiley, nous pouvons avoir entre 25 et 50% de ce que nous avions habituellement. La taille du site nous permet de respecter une distanciation entre les gens. Et nous aurons toujours de la musique, des écrans géants où les gens pourront s'asseoir et regarder les matches, mais la sécurité sera évidemment notre priorité, pour le public comme pour les joueurs." Une fête sécurisée, mais une fête quand même, voilà comment Melbourne envisage son tournoi.

Craig Tiley lors de la présentation de l'Open d'Australie 2020 à Melbourne Crédit: Getty Images

