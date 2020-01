Nick, l'esprit de Melbourne, c'est toute l'année qu'il faut l'avoir

L'histoire du jour

C'était trop haut. Trop tôt, peut-être, aussi, après le marathon de l'avant-veille contre Karen Khachanov. Nick Kyrgios a buté lundi en quatre sets sur un Rafael Nadal pas exceptionnel mais solide, ce qui suffit à le prémunir d'une mésaventure contre l'immense majorité du circuit. Une copie conforme au niveau du score avec leur duel de Wimbledon l'été dernier. Mais la comparaison s'arrête là. L'opposition offerte par l'Australien a été cette fois beaucoup plus dense et la qualité globale du match s'en est ressentie.

Nick Kyrgios pourra surtout se reprocher son début de match manqué. L'impact de l'évènement et la décharge émotionnelle colossale qu'il s'est infligée en entrant sur le court larmes aux yeux avec son hommage à Kobe Bryant. Il n'a débuté son huitième de finale qu'au début du deuxième set. Battre Nadal est déjà un défi colossal, mais s'infliger une course à handicap est vraiment la pire des idées. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à redire ou à médire. Nadal a nettement mieux géré les deux jeux décisifs, mais il n'est pas Nadal pour rien.

Vidéo - Maillot des Lakers sur le dos et larmes aux yeux, l'hommage de Nick Kyrgios à Kobe Bryant 00:58

J'ai trouvé Kyrgios parfois brillant mais ce n'est pas une découverte. En revanche, en dépit de quelques improvisations parfois à contre-sens de la plus élémentaire logique, il me semble qu'il a trouvé dans ce match un équilibre entre folie et raison. Dans sa façon de construire les points, dans son utilisation du slice au service aux égalités, il a appliqué un vrai plan de jeu malgré, encore une fois, quelques "Kyrgiosseries" plus ou moins bien senties.

Il a été courageux, aussi. En d'autres temps, et en un autre lieu aussi, sûrement, il aurait lâché prise pour de bon après le break concédé en début de 4e set. Mais pas là. Il s'est battu, s'est arraché (j’ai hâte de voir la statistique sur le nombre de kilomètres parcourus par l'Australien) et s'est donné une chance jusqu'au bout. Ce fut suffisant pour débreaker et pousser Nadal au tie-break, mais pas au 5e set. Mais cela reste louable.

Pour résumer, ce Kyrgios-là, même vaincu, fait plaisir. On aimerait croire que ce peut être le début de quelque chose de plus durable, de plus solide, mais avec un tel animal, pareil pari relève de la plus folle des audaces. S'il conserve cet engagement, cette attitude, s'il cesse de mépriser l'entraînement, s’il continue de se respecter et de respecter son métier, bref, s'il affiche toute l'année le visage de Melbourne, Kyrgios grimpera au classement. Et vite. Sa place est dans le Top 10. Alors il évitera des Nadal dès les huitièmes. Maintenant, à lui de savoir ce qu'il veut. Nous savons tous ce qu'il peut.

Vidéo - Nadal - Kyrgios : Le résumé 03:00

Les Tops

Les deux derniers sets du "Stanimal" : Que c'est bon de voir Stan Wawrinka dans ses œuvres. Il a longtemps buté sur le métronome Medvedev, mais la qualité de tennis prodiguée par le Vaudois dans les 4e et 5e manches de son huitième de finale sont dignes de celle qui a fait de lui un triple vainqueur en Grand Chelem. C'était vraiment du grand art. Maintenant, la question est de savoir s'il peut tenir la distance sur la quinzaine.

Le combat Kontaveit – Swiatek : Eclipsé par les affiches des huitièmes messieurs et, en tout cas vu de chez nous, desservi par un horaire nocturne, le match entre Anett Kontaveit et Iga Swiatek a offert un sacré "drama". L'Estonienne et la Polonaise ont parfois payé leur crispation devant un possible premier quart de finale en Grand Chelem, mais quelle lutte ! Menée d'un set et un break, Kontaveit a renversé la tendance mais Swiatek s'est arrachée pour revenir de 1-5 à 5-5 dans la dernière manche. Avant de s'incliner 7-5 et de sortir en pleurs.

Le relâchement de Zverev : Le tennis est parfois un sport bien mystérieux. Alexander Zverev semblait "lost in translation" pas plus tard qu'il y a deux semaines lors de l'ATP Cup. Il flambe comme jamais en Grand Chelem à Melbourne. Andrey Rublev constituait quand même un vrai gros test, mais l'Allemand lui a marché dessus. On le sent d'une absolue sérénité. Pourquoi ici et maintenant ? Peut-être parce que personne n'attendait grand-chose de lui. C'est ce qu'il pouvait lui arriver de mieux. A venir pour lui, un quart contre Wawrinka qui peut constituer un cap important dans sa carrière.

Vidéo - Zverev - Rublev : Le résumé 02:44

Les flops

Le bilan provisoire de la "NextGen" : Bien sûr, tout peut encore changer si Alexander Zverev renverse la table en fin de semaine. Mais à l'issue de ces huitièmes de finale, le bilan global des nouvelles stars du circuit n'est quand même pas bien fringant. Daniil Medvedev n'a pas à rougir de son tournoi mais le voir buter en huitièmes, contre un Wawrinka qu'il avait dominé en septembre à Flushing, reste une déception. Sa sortie relativement prématurée s'ajoute à celles de Tsitsipas, Berrettini ou Shapovalov. Personne ne parlait de Zverev il y a huit jours, et voilà que tout repose à nouveau sur lui. L'ironique cercle de la vie...

Le naufrage de Monfils : Que Gaël Monfils s'incline face à Dominic Thiem n'a rien de surprenant ni d'infâmant. La déception tient plutôt au fait que le Français n'a même pas été capable d'offrir un semblant d'opposition. Il n'a pas existé, comme à Roland-Garros l'an dernier. Il s'est encore pris le plafond de verre de façon violente. Monfils est à sa place en huitièmes. Il existe aujourd'hui un gouffre, plus qu'un écart, entre les tout meilleurs et lui. Et on voit malheureusement mal ce qui pourrait lui permettre de le combler un jour.

Vidéo - "J'ai de grands objectifs mais quand je joue les tout meilleurs, je ne gagne pas du tout..." 02:36

Juste pour savoir

Ce qu'a montré Nadal lundi a été suffisant pour éteindre Kyrgios. Mais quid de Thiem ?

Qui est le plus en danger : Federer contre Sandgren ou Djokovic contre Raonic ? Question sérieuse.

Il y aura une lauréate inédite de l'Open d'Australie. Et une nouvelle gagnante en Grand Chelem ? Kontaveit, Pavlyuchenkova, Kenin et Jabeur lèvent la main.

Le match de la quinzaine jusqu'ici ? Federer – Millman ? Kyrgios – Khachanov ? Nadal – Kyrgios ? Le dernier, peut-être. Moins "dramatique", mais d'une remarquable qualité.

3 stats à avoir en tête

0. Il n'y a plus aucune ancienne lauréate du tournoi parmi les huit dernières prétendantes du simple dames. Nous aurons donc un nouveau nom au palmarès du tournoi féminin. Il n'y a plus non plus de trentenaire. Angelique Kerber était la dernière représentante de ces deux catégories. L'Allemande s'est inclinée en trois sets lundi contre Anastasia Pavlyuchenkova.

2. Vainqueur de Rublev (17e), Alexander Zverev s'est imposé face à un membre du Top 20 en Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière seulement. Jusqu'ici, il comptait une victoire pour dix défaites, son unique succès étant survenu à Roland-Garros l'an dernier face à Fabio Fognini. C'était, déjà, en huitièmes de finale. A Melbourne, sa plus "grosse" victoire avant lundi était celle face à Jérémy Chardy, en 2019. Le Palois était alors 36e mondial.

12. Rafael Nadal est en quarts de finale de l'Open d'Australie pour la 12e fois de sa carrière. Il n'y a qu'à Roland-Garros où le Majorquin a fait mieux avec 13 quarts. C'est après que les choses se gâtent pour lui : ses 11 premiers quarts australiens n'ont débouché que sur un seul titre à Melbourne. Inutile de préciser que son ratio est un peu plus élevé à Paris.

Rafael NadalGetty Images

Le quiz du jour

La réponse au quiz de dimanche était James Blake. Parmi les cinq noms cités, l'Américain était l'intrus car le seul à ne pas avoir été victime de Jo-Wilfried Tsonga lors du parcours du Français qui l'avait mené jusqu'à la finale en 2008.

Le quiz du jour : Quelle est la dernière édition du simple messieurs où les quatre demi-finalistes représentaient tous le même pays ?