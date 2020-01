Docteur Nick et Mister Kyrgios ont encore frappé. Lors du 2e tour de l'Open d'Australie, le fantasque Australien est venu difficilement à bout de Gilles Simon (6-4, 6-2, 4-6, 7-5) dans un match qu'il semblait maîtriser de main de maître. Pourtant galvanisé par un public entièrement dévolu à sa cause, Kyrgios est sorti tout seul de son match en balançant le troisième set, avant de reprendre ses esprits pour rallier le 3e tour où il rencontrera le vainqueur du match entre Ymer et Khachanov.

La constance dans l'inconstance, c'est ce qui caractérise sans doute le plus le niveau de jeu de Nick Kyrgios depuis le début de sa carrière. Face à Gilles Simon, 35 ans, l'Australien aurait pu (dû ?) dérouler après son entame de match parfaite et deux breaks lors des premiers jeux de service du Français en début de première comme de deuxième manche. A ce moment-là, rien ne pouvait laisser prétendre un retour du Frenchie, tant les services du local de l'étape étaient d'une violence sans nom.

28 aces et 77% de points gagnés derrière sa première balle pour Kyrgios. Même avec la qualité de retour de son aîné, difficile de croire à un retour dans la partie après deux sets perdus 6-4, 6-2. Mais comme très souvent, la tête de l'Aussie a vrillé. Tout seul, le plus showman du circuit s'est laissé déconcentrer en vendangeant deux occasions de mener 5-2 dans le 3e set et filer au tour suivant sans encombre. Mais Kyrgios ne serait pas Kyrgios sans un coup de folie inattendu.