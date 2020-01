Djokovic est-il intouchable ?

Il se sent comme chez lui en Australie, et pour cause, il a fait de Melbourne son royaume. Si ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer ont établi des marques de référence respectivement à Roland-Garros (12 titres) et à Wimbledon (8 couronnes), Novak Djokovic possède, lui, le record absolu aux antipodes (7 sacres) depuis l’année dernière. Et comme il se plaît à le répéter, les conditions australiennes (balles et surface) conviennent particulièrement bien à son jeu. Mais encore faut-il le prouver saison après saison.

Lors de l’ATP Cup à Brisbane puis à Sydney, le "Djoker" a marqué son territoire de manière idéale : six simples disputés et six victoires pour mener son pays à la victoire. Et cerise sur le gâteau : il a réaffirmé sa domination sur Rafael Nadal contre lequel il n’a plus perdu un set sur dur depuis 2013. Bref, le numéro 2 mondial ne pouvait pas espérer meilleure préparation à Melbourne, même s’il n’a pas voulu fanfaronner en expliquant qu’il n’y avait pas de "favori évident". Indubitablement, Djokovic est en tout cas l’homme à battre et le tirage au sort lui a réservé une première semaine sans danger majeur pour trouver sa vitesse de croisière.

Vidéo - Treize ans qu'il n'a rien concédé aux autres géants : Djokovic, la terreur de Melbourne 01:54

Y a-t-il une favorite claire dans le tableau féminin ?

Si une tête sort donc clairement du lot chez ces messieurs, on ne peut en dire autant côté féminin. Bianca Andreescu aurait pu avoir la pancarte – même si elle est encore bien jeune – dans la foulée de son sacre à l’US Open. Oui mais voilà, la Canadienne, insuffisamment remise de sa blessure au genou, ne sera pas de la partie et les prétendantes se bousculent au portillon. Titrée pour la première fois sur le circuit depuis sa maternité, Serena Williams affiche un bel état de forme en ce début de saison et a de bons souvenirs à Melbourne où elle a décroché son 23e et dernier titre du Grand Chelem en 2017.

Mais les échecs répétés de l’Américaine en finale de Majeurs – deux fois à Wimbledon (2018 et 2019) et deux fois à l’US Open (2018 et 2019) – ont contribué à quelque peu écorner son image de prédatrice à sang froid. Et elle n’a pas été aidée par le tirage au sort puisqu’elle partage la première partie de tableau avec la tenante du titre Naomi Osaka, la finaliste de l’an passé Petra Kvitova et la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Celle-ci rêve sûrement d’un sacre devant son public, 42 ans après la dernière championne australienne du tournoi, Chris O’Neil. Championne à Brisbane voici quelques jours, Karolina Pliskova, moins cernée dans la partie basse, pourrait récolter les fruits de cette bataille. Mais décidément il est bien difficile d’y voir clair.

Vidéo - Auckland - Serena Williams retrouve le goût de la victoire 01:01

Et si Nadal égalait déjà le record de titres en Grand Chelem ?

Il s’est souvent plaint des répercussions sur son corps du jeu sur dur. A tel point que voici quelques mois, certains se demandaient s’il ne ferait pas mieux d’arrêter les frais sur cette surface. Mais en 2019, c’est bien Rafael Nadal qui s’est montré le plus efficace sur la surface avec plus de 90 % de victoires, devant ses grands rivaux Novak Djokovic et Roger Federer. Il a d’ailleurs connu un été américain de rêve avec un doublé Montréal-US Open, ce succès à Flushing Meadows lui permettant d’avoir désormais dans le viseur la marque de référence établie par son vieux rival suisse.

S’il ne s’est plus imposé aux antipodes depuis son unique triomphe en 2009, le numéro 1 mondial a tout de même atteint la finale à quatre reprises (2012, 2014, 2017 et 2019) sur les huit dernières éditions du tournoi. Il a donc de sérieuses raisons de croire à une 20e couronne en Grand Chelem lors de cet Open d’Australie, pour pourquoi pas s'approprier seul le record à Roland-Garros. Mais pour ce faire, il vaudrait mieux que Djokovic ne soit pas de l’autre côté du filet le 2 février prochain : lors de leurs 9 dernières confrontations sur dur, il n’a pas réussi à lui prendre le moindre set. Et Nadal n’est pas beaucoup plus en réussite contre Federer contre lequel il a quand même perdu ses 5 derniers duels sur dur. Voir ses deux rivaux dans la même partie de tableau n’a donc sûrement pas été pour lui déplaire.

Vidéo - Ailleurs que sur terre, Nadal galère face au duo Djoko - Federer 01:57

Où en est Federer ?

On ne l’a plus vu en compétition, raquette en main, depuis sa demi-finale du Masters perdue face à Stefanos Tsitsipas il y a deux mois. Après une série d’exhibitions en Amérique latine fin novembre, Roger Federer a décidé de s’accorder deux semaines supplémentaires pour bien couper et se préparer à la nouvelle saison. A 38 ans, le Suisse a évidemment l’expérience de son côté et connaît parfaitement son corps. Arrivé à Melbourne pour s’entraîner 10 jours avant le coup d’envoi de la compétition et sans le moindre tournoi de préparation, il a indiqué se sentir "en très grande forme".

"Je suis conscient qu’à mon âge, je ne suis pas le favori, mais je fais partie des prétendants derrière Novak et Rafa", a-t-il ajouté. Federer a également estimé que le Serbe et l’Espagnol dépasseraient sûrement son record de titres en Grand Chelem. Résignation crépusculaire, lucidité factuelle ou manière de s’enlever un peu de pression ? Toujours est-il que, sans référence en 2020, le numéro 3 mondial va devoir vite retrouver le rythme dans une première semaine pas si évidente avec, par exemple, un éventuel 3e tour contre Hubert Hurkacz, très à son aise en ce moment. S’il ne se prend pas les pieds dans le tapis, sa fraîcheur pourrait lui être utile par la suite. Un pari à double tranchant, assurément.

Vidéo - Open d'Australie - Federer n'est pas obsédé par son record de titres de Grand Chelem 00:54

Medvedev et Tsitsipas vont-ils renverser la table ?

Ils poussent fort et veulent placer 2020 sous le signe du renouveau. Les jeunes loups du circuit ont plutôt très bien fini l’exercice 2019. Avec six finales consécutives de Washington à Shanghaï (août-octobre derniers), Daniil Medvedev s’est hissé à un niveau qui semblait être réservé aux trois monstres du circuit. Surtout, le Russe est le premier membre de la fameuse "Next Gen", promue depuis quelques années par l’ATP, à atteindre une finale de Grand Chelem. Mieux, il a même frôlé la consécration à Flushing, livrant un combat féroce de près de cinq heures, perdu sur le fil face à Rafael Nadal.

Avec son sacré caractère, Medvedev n’a peur de rien, ni de personne. Il ne s’est même pas interdit de rêver à la première place mondiale à moyen terme lorsque la question lui a été posée voici quelques mois. Stefanos Tsitsipas affiche, lui aussi, ses ambitions. Après son sacre au Masters, il s’est fixé un nouvel objectif clair : transformer l’essai en Grand Chelem et pourquoi pas dès Melbourne où il défend une demi-finale. Les deux joueurs ont prouvé que le format des cinq sets ne constituait pas un obstacle et se rapprochent assurément de leurs glorieux aînés qui gardent jalousement les clés du succès en Majeurs. Grâce à sa tête de série numéro 4, Medvedev évitera au moins l’un des trois sur son parcours. Tsitsipas, lui, pourrait être condamné à trois exploits d’affilée dans le pire des cas (quart contre Djokovic, demie contre Federer, finale contre Nadal).

Vidéo - Di Pasquale: "Le joueur qui m'a le plus bluffé sur tous les plans, c'est Medvedev" 05:14

Peut-on encore rêver d’une surprise française à Melbourne ?

L’Open d’Australie réussit plutôt bien aux Bleus traditionnellement. Il réserve en tout cas, à intervalles réguliers, de belles surprises aux Français ces dernières années. Comment oublier l’épopée de Sébastien Grosjean et d’Arnaud Clément qui s’étaient affrontés lors d’une demi-finale fratricide en 2001, avant que le second ne s’incline en finale contre Andre Agassi ? Ou celle de Jo-Wilfried Tsonga en 2008, finalement arrêté par Djokovic après avoir terrassé Nadal ? L’an dernier, c’est Lucas Pouille, un peu sorti de nulle part, qui s’était pris à rêver jusqu’au dernier carré.

Forfait car blessé au coude, le Nordiste ne pourra pas réitérer son exploit. Et dans le tableau masculin, on voit mal qui pourrait surprendre, tant la densité au haut niveau est forte. Ugo Humbert aurait la tête de l’emploi, mais Hubert Hurkacz puis éventuellement Roger Federer l’attendent au tournant des 2e et 3e tours. Et si la divine surprise venait finalement de nos Bleues, deux mois après leur victoire en Fed Cup ? Aucune ne fait partie des têtes de série, elles n’ont donc pas grand-chose à perdre. Bien avant son sacre en 2006, la jeune Amélie Mauresmo avait créé la sensation en se frayant un chemin jusqu’en finale en 1999. Une épopée difficile à envisager désormais, mais une surprise est par définition… inattendue. On ne demande qu’à être étonnés.