Il a déjà fait mieux que l’an dernier, mais il s’en est fallu de peu. Sorti au même stade en 2019 à Melbourne, Dominic Thiem sera cette fois bien au rendez-vous du 3e tour à Melbourne. Jeudi, il a dû sortir le bleu de chauffe pour se défaire de l’invité australien Alex Bolt, 140e joueur mondial, en cinq sets (6-2, 5-7, 6-7, 6-1, 6-2) et 3h22 d’une belle bataille. Le numéro 5 mondial jouera sa place en seconde semaine soit contre Taylor Fritz, soit contre Kevin Anderson.

Ce 2e tour sans danger a priori a bien failli se transformer en cauchemar pour Dominic Thiem. Mais l’Autrichien a su garder la tête froide dans la tempête. Car après un début de match idéal, il a subi les foudres d’Alex Bolt qui a bien fait honneur à son invitation par l’organisation du tournoi. Le gaucher australien a totalement lâché les chevaux et a tenu la cadence de manière surprenante à l’échange. Et il a bien failli créer une immense sensation.

Une victoire à l'usure

D’un culot formidable dans les moments chauds, Bolt a ainsi sauvé pas moins de 7 balles de break (17 en tout) dans le seul troisième set. Voyant ses occasions de faire la différence lui filer systématiquement sous le nez, Thiem a fini par céder au tie-break pour voir son adversaire lui passer devant au score. Le numéro 5 mondial n’avait alors plus droit à l’erreur, et il a fait preuve d’une solidité mentale à toute épreuve.

Repartant au combat de plus belle, il a obtenu rapidement le break dans le quatrième set grâce à une belle série de passings, et n’a plus lâché sa proie. Patient à l’échange, Thiem a pris le dessus irrémédiablement sur le plan physique, profitant d’une accumulation de fautes directes de l’autre côté du filet (60 contre 31 pour l’Autrichien). Le dernier acte a confirmé la tendance, lui permettant d’écarter le spectre d’une élimination précoce. Mais s’il veut aller loin dans cet Open d’Australie, il va sérieusement devoir élever son niveau de jeu.