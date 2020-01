S’il avait besoin d’un match référence, il l’a peut-être trouvé. Seul Français encore en lice, Gaël Monfils a tenu son rang à Melbourne samedi en maîtrisant le dangereux et imprévisible Letton Ernests Gulbis (malgré son classement actuel de 256e mondial) en trois sets secs (7-6, 6-4, 6-3) et 2h27 de jeu au 3e tour. Sérieux et appliqué, le 10e joueur mondial a rendu une copie très propre et n’a pas laissé trop de forces sur le court avant d’aborder la seconde semaine. Lundi, il affrontera soit Dominic Thiem, soit Taylor Fritz.

Un sacré piège l’attendait, mais il n’est pas tombé dedans. Gaël Monfils le savait, il ne fallait pas se fier au classement modeste d’Ernests Gulbis dont le niveau peut atteindre des sommets. Ancien top 10 mondial et demi-finaliste à Roland-Garros où il avait battu Roger Federer en 2014, le Letton a ainsi décidé de (bien) jouer en ce début d’Open d’Australie. Issu des qualifications, il avait d’ailleurs surpris au 1er tour Félix Auger-Aliassime. Le Français était donc prévenu et il a reçu le message.

Vidéo - Monfils - Gulbis : Le résumé 02:58

Un premier set crucial

Bien que rapidement breaké, Monfils a refait immédiatement son retard dans un premier set qui s’est avéré crucial pour la suite. Les deux joueurs se sont ainsi neutralisés jusqu’au tie-break, survolé par le Français 7 points à 2. Une fois devant, sa mission s’est avérée plus simple face à un Gulbis qui a accumulé les fautes directes (52 en tout pour 33 coups gagnants). Le Letton a aussi vu son pourcentage de premières balles baisser (58 %), ce qui a permis à son adversaire de lui mettre la pression à la relance.

De plus en plus à l’aise à mesure que le match avançait, Monfils a porté l’estocade en breakant à quatre reprises dans les deux derniers sets. Il a surtout donné très peu de points à Gulbis (22 fautes directes) qui a perdu la majorité des longs échanges. Probablement usé par l’enchaînement des matches – c’était son sixième à Melbourne en comptant les qualifications – le Letton s’est progressivement résigné. Quant à Monfils, il a clairement haussé le ton, un bon signe alors que la pente va se raidir au prochain tour.