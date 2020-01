La polémique Margaret Court continue d'enfler à Melbourne. Au lendemain de la cérémonie organisée pour l'ex-joueuse qui a remporté le plus nombre de Grands chelems (24) dans l'histoire de son sport, plusieurs grandes figures du tennis ont pointé du doigt l'Australienne. Mardi, Martina Navratilova est montée sur la chaise d'un juge-arbitre pour que la Margaret Court Arena soit rebaptisée au nom d'Evonne Goolagong Cawley, l'Australienne qui s'est imposée à quatre reprises à Melbourne.

"Je souhaite parler d'un problème qui existe depuis un certain temps maintenant. John McEnroe est ici à mes côtés pour faire avancer le débat" a déclaré la joueuse de 63 ans au micro de l'arbitre, lors du match de double féminin du tournoi des légendes qui l'opposait à Daniela Hantuchova et Nicole Bradke. Dans la foulée, le micro s'est subitement éteint et la publicité a été lancée. Martina Navratilova a-t-elle été censurée ? L'organisation de l'Open d'Australie a réagi sans répondre à l'interrogation. "Nous sommes pour la promotion de la divsité, de l'inclusion et des droits aux gens d'avoir un point de vue et de l'exprimer. Mais l'Open d'Australie a des règles et des protocoles. Nos invités de prestige ont dérogé à ces protocoles et nous travaillons avec eux à ce propos."

"Margaret Court ne fait pas partie de la catégorie des êtres humains exceptionnels"

"Lorsque les aéroports, les bâtiments, les rues ou les stades portent le nom de personnes particulières, le but est d'honorer des êtres humains exceptionnels, a également expliqué Martina Navratilova dans une interview accordée il y a quelques jours au site Tennis.com. Mais Margaret Court ne fait pas partie de cette catégorie de personnes." L'Américaine a en effet critiqué les propos pro-Apartheid en Afrique du Sud et homophobes dans le monde du tennis tenus par l'ancienne championne australienne.

John McEnroe n'a pas été en reste. L'Américain, s'est présenté sur le court avec Navratilova en brandissant une banderole inscrite "Evonne Goolagong Arena". Pour notre site, McEnroe s'était déjà emporté face aux opinions controversés de Margaret Court.