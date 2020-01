L'année 2020 commence sous les meilleurs auspices pour Daniil Medvedev. Invaincu après quatre simples disputés dans la nouvelle ATP Cup, il a qualifié la Russie pour les demi-finales en s'arrachant jeudi contre Diego Schwartzman (6-4, 4-6, 6-3) et l'Argentine. Et par la même occasion, il a réalisé une petite moisson de points, précisément 255 depuis le début de la compétition, alors que Dominic Thiem, éliminé de la compétition avec l'Autriche, n'en a pris que 65. Conséquence : le Russe est d'ores et déjà assuré de ravir à l'Autrichien la quatrième place mondiale la semaine prochaine.

Or, les têtes de série de l'Open d'Australie seront alors déterminées pour le tirage au sort du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Medvedev est donc assuré de s'emparer du matricule 4 avant Melbourne, une belle opération assurément. De ce fait, il ne pourra croiser la route de Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer avant une éventuelle demi-finale. De quoi ouvrir quelques perspectives au dernier finaliste de l'US Open.

A la fin de la saison 2019, Thiem (5825 points) et Medvedev (5705 points) n'étaient séparés que par 120 unités en faveur du premier au moment de s'engager dans l'ATP Cup. Mais l'Autrichien n'a gagné qu'un seul de ses trois matches pendant la compétition contre Diego Schwartzman, s'inclinant face à Borna Coric et Hubert Hurkacz. Le Russe, lui, s'est imposé successivement contre Fabio Fognini, John Isner, Casper Ruud et... Diego Schwartzman. Il dépassera donc son rival avant l'Open d'Australie grâce au barème de points de la nouvelle compétition par équipes (voir ci-dessous) : il en a déjà accumulé 255 et n'a peut-être pas fini sa moisson cette semaine puisqu'il disputera encore au moins un simple en demi-finale.

Le barème de points attribués par victoire dans l'ATP Cup