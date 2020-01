Décidément, le sort semble s’acharner sur lui. Selon un journaliste de la presse locale de Tandil (journal La Voz de Tandil) où habite Juan Martin Del Potro, ce dernier ne fera pas le déplacement en Australie et sera donc forfait pour le premier tournoi du Grand Chelem de l’année. L’Argentin souffrirait encore de la rotule du genou droit, plus de six mois après son opération. Il n’a plus joué en compétition depuis le tournoi sur gazon du Queen’s où une glissade l’avait contraint à passer par la case chirurgie.

Si l’information n’a pas été encore confirmée par le clan Del Potro, le journaliste Bernardo Paredes affirme que le joueur a plus de "doutes que de certitudes" sur l’état de son genou. L’Argentin s’était fracturé la rotule une première fois à la suite d'une chute qui semblait anodine en octobre 2018 à Shanghaï. Il avait alors décidé de ne pas se faire opérer et avait repris une première fois la raquette à Delray Beach en février 2019.

Après ce retour trop précoce, il avait rassuré par son niveau de jeu quelques mois plus tard à Rome, mais avait montré des signes de fragilité à Roland-Garros, annonciateurs de sa rechute en juin sur le gazon londonien. Il espérait dans un premier temps retrouver le circuit en octobre dernier à Stockholm mais a dû y renoncer, puis Alexander Zverev l'a remplacé pour un match d'exhibition prévu à Buenos Aires un mois plus tard contre Roger Federer. Habitué des graves blessures au poignet, Del Potro a toujours su revenir au plus haut niveau. Mais à 30 ans, cette absence prolongée inquiète : il est ainsi retombé à la 122e place mondiale et semble plus fragile que jamais.