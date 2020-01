La machine se met doucement mais sûrement en chauffe. Rafael Nadal n’a pas perdu de temps à Melbourne samedi, contrairement à son vieux rival suisse Roger Federer la veille. Le numéro 1 mondial, qui n’a toujours pas perdu le moindre set dans le tournoi, n’a fait qu’une bouchée de son compatriote Pablo Carreno Busta (6-1, 6-2, 6-4) en un peu plus d’une heure et demie (1h39 précisément) de jeu au 3e tour. Le Majorquin aborde donc la deuxième semaine dans des conditions idéales : il retrouvera soit Nick Kyrgios, soit Karen Khachanov en huitième de finale.

On ne donnait pas cher de la peau de Pablo Carreno Busta, et malheureusement pour lui, on ne s’était pas trompé. La tête de série numéro 27 de cet Open d’Australie a vécu un véritable calvaire sur la Rod Laver Arena, outrageusement dominé par un Rafael Nadal bien décidé à ne pas traîner en route. De match, il n’y a pas eu et le gouffre a semblé béant entre les deux Espagnols sous le soleil australien.

Vidéo - Nadal - Carreno Busta : Le résumé 02:50

Un service impérial

Le numéro 1 mondial a étouffé d’entrée son adversaire : un break et trois jeux d’affilée en 11 minutes, ce départ n’avait rien à envier au fameux "FedExpress". Et Nadal a continué sur ce rythme, se montrant impérial sur sa mise en jeu. Il n’a ainsi pas concédé la moindre balle de break de la partie, remportant 78 % des points derrière son second service.

La qualité de la prestation du "Taureau de Manacor" est bien mise en valeur par des statistiques qui frôlent la perfection : 42 coups gagnants pour 7 minuscules fautes directes. Très agressif, il a planté banderille sur banderille aussi bien côté coup droit qu’en revers. De l’autre côté du filet, Carreno Busta n’a jamais semblé vraiment y croire, mais difficile de lui en vouloir. Tout le public australien attend désormais un éventuel Nadal-Kyrgios en huitième. Mais quel que soit l’adversaire de l’Espagnol, sa tâche sera bien ardue.