Tsitsipas n'a pas trainé pour son entrée

Pour Stefanos Tsitsipas tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou plutôt tout va mieux. Arrivé à Melbourne sans aucune référence après son ATP Cup ratée, le Grec, demi-finaliste sortant, a validé avec autorité son billet pour le 2e tour de l'Open d'Australie après sa victoire face à Salvatore Caruso, lundi. Le vainqueur du dernier Masters, bien dans ses bottes physiquement, a montré un meilleur visage qu'au début du mois. Surtout, il n'a pas affiché son visage colérique de ces dernières semaines.

Large vainqueur de cette rencontre en trois petits sets (6-0, 6-2, 6-3), Tsitsipas n'a pas eu de mal face à un adversaire qui à défaut d'être bon sur dur, pouvait lui donner du fil à retordre au niveau de l'engagement. Plutôt spécialisé ocre, Caruso a bien joué la carte de l'engagement et du combat, mais cela n'a pas du tout marché face à un joueur du niveau de Tsitsipas, trop complet et capable d'abréger les échanges à la volée. Le plan tactique de l'Athénien a très bien marché et coupé l'herbe sous le pied à son rival. Avec cinq jeux perdus, de bonnes sensations au niveau du jeu, la tête de série n°6 du tournoi a démarré très positivement la défense de ses 720 points acquis l'année dernière.

Au prochain tour, Tsitsipas affrontera soit un esthète du revers à une main, l'Allemand Philipp Kohlschreiber, ou l'Américain Marcos Giron. Les deux hommes finiront leur premier tour ce lundi.